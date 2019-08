Top savjeti muškaraca i žena za fantastično vođenje ljubavi

Nakon razgovora sa mnoštvom parova, sa muškarcima i ženama svih dobnih grupa, stručnjakinja za seks i ljubavne veze Trejsi Koks došla je do nekih zaključaka. Shvatila je, kaže, što većina ljudi zapravo priželjkuje u spavaćoj sobi.

"Tokom godina razgovarala sam s mnogim ljudima o seksu, a ono što sam iz toga naučila je da sjajan seks za svakoga može biti nešto različito. Ovdje je širok spektar onoga što su rekli mnogi muškarci i žene svih dobnih grupa, seksualne orijentacije i faza u svojim vezama", ispričala je Koks i dodala da je zanimljivo sagledavati ovu temu iz perspektive drugih ljudi.

Top savjeti muškaraca za vrhunski seks:

Za sjajan oralni seks

'Ako vam se jezik umori za vrijeme oralnog seksa, pomičite glavu lijevo desno i gore dolje, umjesto da pomičete jezik. Ili ga jednostavno držite priljubljenim uz nju i dopustite njoj da se pomiče kako joj odgovara.'

Obratite pažnju na povratne informacije

'Ne uzimajte povratne informacije kao kritiku. Kad god bi me moja djevojka usmjeravala i govorila što joj odgovara, recimo da ubrzam, usporim, budem nježniji ili grublji, mislio sam kako to zapravo znači da ne radim nešto dobro. Sada shvatam da me nije ispravljala već usmjeravala da činim ono što joj je lijepo.' Pronađite nekoga sa sličnim libidom

'Ako ne želite provesti čitav život u svađi, pronađite nekoga ko se osjeća jednako kao i vi kada je seks u pitanju. Ludo je očekivati da veza bude dobra ako nekoga morate stalno nagovarati na nešto što vi jako želite, a on ne.'

Održavajte kontakt očima tokom oralnog seksa

'Tajna sjajnog oralnog seksa? Kontakt očima. Gledaj me u oči dok to radiš.'

Ne dajte se smesti

'Budite u tom trenutku, svjesni. Možete u potpunosti primijetiti kada vodite ljubav s nekim ko razmišlja o nečemu sasvim drugom i samo je tijelom prisutan.'

Uvedite vibratore u svoj život

'Nije istina da muškarci strahuju od vibratora. Obožavam je gledati dok koristi svoj vibrator na sebi. To, takođe, nekako uklanja pritisak.' Pomičite bokove u krug

'Ja pomičem svoje bokove u krug, a ne naprijed nazad. Ne znam zašto, ali žene su zaista impresionirane kada to tako radim. Valjda to stvara veći pritisak na klitoris i daje joj do znanja da razmišljate o njezinom orgazmu, a ne samo o svojem.'

Zaključajte vrata

'Stavite bravu na vrata svoje spavaće sobe ako imate djecu. Više da zaštitite njih nego sebe - nijedno dijete ne želi ući u sobu dok su mama i tata usred vođenja ljubavi.'

Budite kreativni sa seksualnim igračkama

'Držite vibrator na obrazu kad mu pružate oralni seks. Djevojka mi je to jednom napravila i nikada to nisam zaboravio.' Ostanite entuzijastične

'Entuzijazam je mnogo važniji od toga da ste dobre u krevetu. Sve dok izgledate kao da uživate, većina muškaraca će biti sretna.'

Uživajte u ogledalu

'Učinite to u psećoj pozi pred ogledalom. Možete gledati sve akcije i držati kontakt očima dok oboje dolazite do orgazma.' Savjeti žena za bolji seksualni život:

Ne pitajte ako ne želite znati

'Ne ispitujte partnera o seksualnim maštarijama ako se ne možete nositi s time. Ja jesam, pa mi je partner otkrio svoju fantaziju o grupnom seksu i sada sam potpuno paranoična, čini mi se kao da mu je seks sa mnom dosadan.'

Koristite ruke tokom oralnog seksa

'Koristite dvije ruke tokom oralnog seksa - jednu u podnožju da izbjegnete poskakivanje i ljuljanje testisa, a druga ruka neka prati ritam usana. Učinite li to dobro, on neće osjetiti razliku između vaših usta i ruke.'

Progovorite i recite pokoji kompliment

'Radi se o tome da uživamo kada smo željene i cijenjene. Ako me muškarac gleda golu i kaže da sam mu jako seksi, to me više uzbudi nego bilo koji seksualni trik ili tehnika.'

Za sjajan orgazam - isprobajte vibrator

'Vibrator je najlakši način za postizanje orgazma kod svih žena. Nema konkurencije. Eto, rekla sam. Sada je vrijeme da se svi prestanemo pretvarati.' Budite aktivne u krevetu

'Najbolji način da se riješite problema koje imate sa slikom o svojem tijelu jest da budete zaista aktivne u krevetu. Krećite se, preuzmite kontrolu, činite razne ugodne stvari svom partneru... Što ste više uključene u to, manje će vam vremena ostati da budete paranoične.'

Nosite štikle kako biste se osjećale seksi

'Nosite štikle u krevet. Nemoguće je ne osjećati se seksi kad ste posve gole, samo sa visokim petama na stopalima.' Ne glumite orgazam nikada

'Lažni orgazam ni jednom od vas ne čini ništa dobro. Laganje ne samo da je besmisleno, nego pokazuje i nepoštivanje prema partneru. To znači kako ne vjerujete da je osoba s kojom ste u u krevetu u stanju pružiti vam zadovoljstvo. Ako ste se već pretvarale, nema potrebe to mu priznati, ali dajte mu neke smjernice, što vam je izuzetno ugodno tokom seksa.'

Ne bojte se isprobati trijezan seks

'Kad ste mladi, pijani seks je jedini seks koji imate. Kad postanete stariji, shvatite da je trijezan seks puno bolji. Lakše je doći do orgazma jer vam živčani završeci nisu manje osjetljivi.' Roditelji ste i nemate puno vremena? Uzmite što se nudi

'Djeca ubijaju vaš seksualni život. Ali, izdržite nekoliko godina i možete opet oživjeti stvari. U međuvremenu, koristite prilike koje vam se nude, ako treba biti na brzaka, neka bude tako.'

Učinite to kada smatrate da je pravo vrijeme

'Pravo vrijeme za seks s nekim je ono kad se vi osjećate spremni. Nema pravila. Uzmite vremena koliko želite ili napravite to u prvih pet minuta, sve zavisi od vas. Ako je vaša veza ona prava, to neće napraviti razliku.' Ljubite se strastveno svaki dan

"Ljubite se svaki dan - neka to bude pošten poljubac, ne onaj zatvorenih usta. Odlično je biti prijatelj sa partnerom, ali nemojte zaboraviti da ste vi i ljubavnici.'

Koristite jastuk za više strasti

'Stavite jastuk ispod guze tokom misionarskog položaja i oralnog seksa. Užitak će vam biti još veći.', prenosi Daily Mail.

(24sata.hr)