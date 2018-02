Traume koje će ubiti želju za seksom

Za zdrav seksualni život potrebno je puno više od romantičnih večera i seksi donjeg rublja. Kad se nađu u stresnim situacijama, kao što su bolest ili gubitak posla, na strast u krevetu mnogi ni ne pomišljaju.

Kako biste se što prije oporavili nakon stresnih situacija te se vratili normalnom seksualnom životu, donosimo nekoliko savjeta.

Porođaj

Cijelu noć ste budni, mijenjate pelene, dojite i "tamo dolje" imate šavove, a tu je i hormon oksitocin, zbog kojeg ste usredotočeni na vezu s bebom, a ne na vođenje ljubavi s partnerom.

"Na vrhu promjena su one emocionalne. Od uloge ljubavnice došli ste do uloge roditelja, vaša vagina je kanal za porod, a vaše grudi sada su tu za hranjenje djeteta. No, uprkos svim tim promjenama, za tri do šest mjeseci vratit će vam se želja za seksom", tvrdi Peper Švarc, profesorica sociologije te autorka knjige "The Great Sex Weekend".

Na početku se ne morate seksati, dovoljno će biti maženje. Koliko će se žena brzo oporaviti nakon poroda, zavisi o poštovanju fizičke povezanosti koja se ne smije ignorisati.

Bolest

Nakon što su vam dijagnostifikovali neku tešku i ozbiljnu bolest, nitko ne očekuje da ćete imati funkcionalan seksualni život. Čak i onda kad se oporavite, fizički nećete biti u stanju seksati se. Ali, možete se pripremiti te porazgovarati s doktorom o tome koliko će oporavak trajati i kakve će posljedice bolest ostaviti. Cijelo to vrijeme oporavka poželjno je komunicirati s partnerom kako biste ostali emotivno povezani.

Najvažnije je ozdraviti. Što se bolje oporavite, veće su šanse i za povratak libida, ali pripremite se na to da će oporavak potrajati, pogotovo ako su u pitanju reproduktivni organi. Razgovarajte o tome i sa stručnjacima i seksualnim terapeutima.

Savjeti uvijek dobro dođu u ovakvim situacijama.

Lijekovi

Lijekovi za liječenje teških bolesti, kao i lijekovi za dijabetes, depresiju, bolesti srca, visokog krvnog pritiska i slično, mogu negativno uticati na seksualnu želju. Ako ste primijetili da vam je libido pao nakon što ste počeli uzimati neki lijek, konsultujte se s doktorom.

Možda vam može smanjiti dozu ili dati neki drugi, jednako učinkovit lijek koji neće imati takav učinak na vaš seksualni život. Ako to nije moguće, posegnite za nekim seksualnim pomagalima ili se obratite seksualnom terapeutu.

Menopauza

"Testosteron doseže najnižu razinu u menopauzi, što se u prosjeku događa u 51. godini", tvrdi Irvin Goldstin, direktor medicinskog centra za seksualnost u San Diegu i glavni urednik The Journal of Sexual Medicine.

Posljedice su nedostatak energije za vođenje ljubavi, smanjen dotok krvi u genitalijama, nedostatak prirodnog lubrikanta. Ali, menopauza ne znači kraj seksualnog života.

Samo trebate organizmu dati vremena da se privikne na novonastalu situaciju. Pomoći će lubrikanti i predigra jer vam je potrebno više vremena da se uzbudite. S doktorom se posavjetujte oko nekih pojava, kao što su preznojavanje i umor, zbog kojih se osjećate nepoželjno.

Nezadovoljstvo na poslu

Nezadovoljni ste poslom? To je još jedan argument da istog trena počnete tražiti drugi. Jedno je istraživanje pokazalo da prevelika satnica ne utiče negativno na naše nezadovoljstvo, nego nedostatak užitka pri obavljanju posla. Ali, ako provodite 16 sati dnevno radeći čak i posao koji volite, vaš seksualni život će patiti jer ćete nakon toliko rada bili raspoloženi jedino za spavanje.

Pokušavajte s partnerom održati strast cijeli dan putem erotskih SMS-ova. Nakon posla provedite 20-ak minuta radeći nešto što vas veseli: šetnja, razgovor uz kavu s partnerom ili nešto slično. Opustite se i ostavite dovoljno vremena za kasnije vođenje ljubavi.

Otkaz

Onog trena kad saznate da ćete dobiti otkaz, počinju vas mučiti finansije. To je stresna situacija i seks vam nije ni na kraj pameti. Dok tražite novi posao, posvetite se i nekim hobijima koje ste zanemarili, vratite samopouzdanje, upoznajte se ispočetka, što volite, što želite raditi i kako želite zarađivati za život. Istraživanja su pokazala da ono što volite može potaknuti vaše samopouzdanje.

S takvim stavom lakše ćete doći i do posla, a vratit će se i seksualni nagon.

Preljuba

Vjerojatno ćete biti povrijeđeni i ljuti nakon što vam partner prizna preljubu da biste uopšte razmišljali o seksu, a kamoli ga praktikovali. Ali, ako odlučite ostati u braku, trebaće vam bračni savjetnik kako biste i vi i partner shvatili zašto je došlo do preljube te kako možete, ako je to moguće, vratiti izgubljeno povjerenje.

S vremenom vam možda upravo seks pomogne da opet postanete emocionalno intimni.

Smrt voljene osobe

Ovakav gubitak sa sobom donosi fazu žalovanja i vaš partner je svjestan situacije, kao i toga da će morati biti strpljiv kad je seks u pitanju. Recite mu otvoreno kako se osjećate, objasnite da patite i da ne odbijate seks zbog njega.

Provodite vrijeme zajedno uživajući u stvarima koje vas čine živima i sretnima uprkos gubitku. Promijenite rutinu, pomoći će i jednodnevni izlet, planinarenje... Neka su istraživanja pokazala da fizička intimnost može ublažiti depresiju i emocionalnu bol.