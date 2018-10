Tri koraka uz koja ćete sigurno osvježiti svoju vezu

Život se ubrzao, vjerovatno ni vi ne stižete da se “okrenete”, a dan je već prošao. U toj trci da stignete da uradite sve što morate, na poslu, kod kuće i oko kuće… desi se da zaboravite na osobu koja (bi trebalo da) vam je najvažnija.

I onda jednog dana zastanete i shvatite da ste se udaljili… Čak i najbolje veze zahtjevaju vrijeme i posvećenost. I nemojte da kažete da nemate vremena. Sitnice su dovoljne.

Pokažite partneru da ste zahvalni i na onome što se “podrazumijeva”

Potcjenjujemo dobar osjećaj koji nas preplavi kad nam neko izrazi zahvalnost, i to toliko da vrlo često sve lijepe stvari koje osoba koju volimo čini za nas počnemo da uzimamo zdravo za gotovo. A ako prestanete da “podrazumijevate” bilo šta, vrlo brzo ćete primijetiti koliko se vaš odnos popravio.

Kad ste posljednji put rekli “hvala”, ne usput, nego onako, kao da to stvarno mislite, za kafu koju vam je skuhala osoba koju volite najviše na svijetu? Za doručak kakav volite? Za to što vas je omiljeni magazin sačekao ujutru, neotvoren, jer on zna da uživate u tome da ga prvi prelistate? Kako vrijeme prolazi, takve stvari prestajemo da primjećujemo, a to može biti kobno. Uložite mali napor. Kažite hvala. I mislite “hvala”, to je još važnije.

Radite zajedno nešto zabavno

Vrijeme koje provodite zajedno možda traži malo planiranja unaprijed, naročito ako oboje radite, imate djecu… Ali uložite napor.

Potrebno vam je da povremeno pobjegnete od svega, na koji sat, veče, vikend možda i uživate u nečemu što volite da radite zajedno. Isplanirajte nešto, makar samo odlazak u kino. Šetnju, “vašom stazom”. Ručak, možda? Tamo gdje ste često odlazili prije nego što ste upali u svakodnevnu kolotečinu… Bilo šta što će vas navesti da se smijete zajedno. I da razgovarate. I da se sjetite koliko se volite.

Odvojite malo vremena za uspomene

Prisjećanje nekih običnih, svakodnevnih stvari koje su nas učinile sretnim u nekom trenutku u prošlosti usrećuje nas više nego što smo svjesni.

Pogledajte zajedno stare fotografije, iskopajte ulaznice od prvog puta kad ste zajedno išli u kino… “bijesnu” cedulju na kojoj ste napisali sve čime vas je osoba koju volite više od života iznervirala kad ste se prvi put ozbiljno posvađali… Takve stvari. “Prečešljajte” mejlove. Poruke. Sjetite se svih lijepih trenutaka kad ste se smijali zajedno, do suza. Sretne uspomene čine da se osjećamo dobro, a kad ih podjielimo s nekim, naša veza sa tom osobom postaje snažnija. Bliskiji smo. Nije previše teško zar ne? Treba samo da se sjetite koliko se volite.

(Ljepota&Zdravlje)