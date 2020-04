Tri pitanja na koja muškarci nerado odgovaraju

Normalno je da kako veza napreduje tako i pitanja koja postavljate partneru postaju teža. Bez obzira na stadij vaše veze, ovo su tri pitanja od kojih muškarci baš uvijek strijepe…

1. Kada ću upoznati tvoje roditelje?

Vrlo važno pitanje u svakoj vezi, ali muškarci ipak svaki put strahuju od njega. Ovo pitanje za njih je komplikovano jer njihov odgovor ne zavisi samo od stanja vaše veze, nego i od njegovog odnosa sa porodicom.

2. Gdje nas vidiš za pet godina?

Pitanje koje se ne pita na početku veze, nego ako ste duže vrijeme u vezi, dovoljno se dobro poznajete i kada je vrijeme da počnete razmišljati o zajedničkoj budućnosti. Za muškarce je to i dalje poprilično intenzivno jer to znači da moraju imati viziju o budućnosti, i to o budućnosti s vama.

3. Kakvo je tvoje finansijsko stanje?

Ovo je pitanje koje zastrašuje većinu muškaraca i koje ih uvijek iznenadi. Ali važno je već na početku započeti razgovor o novcu jer su finansije bitan dio svake veze.

(Ljepota&Zdravlje)