Tri razloga zašto muškarci nekad ostavljaju dobre žene

Bez obzira na to kako je do raskida veze došlo, obično svi imaju nešto zajedničko - tri tajna razloga muškarca koji ga sprečavaju da u potpunosti izrazi svoja osećanja.

Mnoge često zna da "zatekne" raskid veze jer se, na izgled, pojavio niotkuda. Sve je naoko izgledalo da je u redu, dok odjednom više nije bilo.

Bez obzira na to kako je do raskida veze došlo, prema pisanju "Your Tango", obično svi imaju nešto zajedničko - tri tajna razloga muškarca koje ga sprečavaju da u potpunosti izrazi svoja osećanja.

Svi muškarci, kako tvrdi onlajn magazin, bore se sa ovim problemima, koji ih zbunjuju i uglavnom su glavni razlog zašto odustaju od veze. Razumjevanje ovih problema može da vam pomogne da prebolite loš raskid ili, možda, da vam pomogne da vratite bivšeg.

1. Osećaj "pritiska" i "neadekvatnosti"

Da li ste ga stalno jurili? Da li ste želeli više ljubavi, naklonosti ili intime od onoga što je on pružao? Da li ste se osećali kao da često pokušavate da "popravite" stvari u vezi?

Ako možete da se identifikujete sa bilo kojom od ovih situacija, definitivno je postojala neravnoteža u vašoj vezi, i više je nego vjerovatno da se on osećao pod pritiskom i neadekvatno u vašem prisustvu.

Ono što je važno jeste da znate da to nije vaša krivica. Većina muškaraca beži od emocionalnog pritiska kao da trči za život (jer, u njihovim umovima, oni zaista i trče za život).

Emocionalni pritisak, naime, dovodi u pitanje nerazvijeni deo muškost vašeg partnera i čini ga da se oseća nesposobnim za suočavanje. U njegovom umu, on oseća da sve što radi nije (i nikada neće biti) dovoljno dobro za vas.

Ovo uzrokuje da se muškarci prirodno zatvaraju i zaključavaju svoja srca, radije nego da se više suočavaju sa osećajem pritiska ili neadekvatnosti.

2. "Konkurentna" veza

Imajte ovo na umu, ako muškarac mora da se takmiči sa ženom za kontrolu veze, ne samo da će često da se oseća neadekvatnim, već će i da umišlja kako nema mesta za njegovu muškost u životu njegove žene.

Ovo, naravno, ne znači da muškarac treba da kontroliše cijelu vezu, to je nepravedno prema obe strane, ali, umesto toga, uspješna veza ima komplementarne snage gdje se svaka osoba odriče kontrole u ​​određenim oblastima.

Ako se to ne dogodi, obe strane završavaju u takmičenju i takmiče se "da pobjede", da bi na kraju veza bila ta koja "gubi".

Ova dinamika odnosa se pojavljuje u scenarijima poput druženja sa prijateljima, kada se posvađate oko toga ko se folira a ko ne pred prijateljima, ili na temu finansija - ko je hranitelj u porodici, da li ste zaradili više novca od njega...

Zapitajte se da li ste stalno donosili odluke u vezi? Gdje da jedete, koje zabavne stvari da radite ili koje filmove da posjetite? Ako se osjećao kao da ste protiv njega umjesto sa njim, nikada se nije osjećao sposobnim da otvori svoje srce jer se plašio da će da izgubi "igru" i da bude povređen.

3. Nije se osjećao poštovanim

Muškarac ne može da izgradi život sa ženom koja ga ne poštuje. Mora da osjeća da njegova partnerka čuva leđa i da želi da ga podrži, a iznad svega da će ga u njegovom najslabijem trenutku i dalje obasuti prihvatanjem.

Jer, vidite, tu se nalazi skrivena istina o vašoj vrijednosti u njegovom životu - vi ste ključ njegove veličine. Da bi otključao sve što ima u sebi, uključujući svoju nježnost i spremnost da se posveti, potreban mu je temelj "poštovanja".

Sa ženom "visokog kalibra" pored sebe može da preuzme veće rizike u životu i zapravo doživi više slobode nego što je to ikada bilo moguće.

Dakle, sada kada znate razloge zašto je otišao, kako da ga vratite?

Vrijeme je da razmislite i počnete da preduzimate hitne mjere da ispravite situaciju ako ga još zaista volite. Jednom kada budete znali kako da probijete njegovu odbranu i dotaknete najdublji dio njegovog srca, on će osjetiti neodoljivu smirenost i povjerenje i tada ćete ga zaista (konačno) dobiti.