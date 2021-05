Tri rečenice koje otkrivaju manipulatora u vezi

Rješavanje sukoba zahtjeva razumijevanje tuđe perspektive, empatiju i samosvijest, tri stvari koje mogu da nedostaju emocionalno nedostupnom partneru.

Takvi partneri često nisu u mogućnosti da se suoče sa neprijatnim osjećanjima u vezi, imaju izražene odbrambene mehanizme i kognitivna izobličenja. Oni ne gledaju u dubinu i teško priznaju greške, kaže psihoterapeutkinja Erin Leonard.

Prema njenim riječima, od emocionalno nedostupnih partnera često se mogu čuti tri rečenice.

1. "Ne znam"

Takvi ljudi često su distancirani od dubljih, neprijatnih emocija, kao da su sagradili neki nevidljivi zid i to ne dopire do njih.

"Oni imaju poteškoća sa prepoznavanjem, identifikovanjem i komentarisanjem teških emocija. Ovaj nedostatak je najizraženiji u žaru svađe", kaže psihoterapeutkinja.

"Sposobnost razumijevanja neprijatnih emocija poboljšava čovjekovu svijest i pomaže mu da raste i evoluira. Takođe, ta sposobnost sprečava ga u ponavljanju istih grešaka u vezi. Kad partnera pitate zašto je učinio nešto bezosjećajno ili povrijedio nekoga, a on odgovori sa 'ne znm', to može da znači da nije sposoban da prepozna i razgovara o važnim emocijama", objašnjava Erin.

Izuzetak od takvog stava je sklonost emocionalno dostupnog partnera da iskoristi neki prošli problem kako bi opravdao svoje nekorektno ponašanje i eventualno izazove saosjećanje i skrene sa teme, umjesto da sagleda sebe i razmisli da li je problem ipak u njemu.

2. "Nisam to uradio/la"

Zbog potrebe emocionalno nedostupnog pojedinca da svim silama zaštiti svoj krhki ego, on ili ona manevrišu sa više nesvjesnih odbrambenih mehanizama. Skretanje sa teme omogućava takvoj osobi da automatski izbaci "prijeteće" informacije.

"Poricanje nepravde je uobičajeno ponašanje, jer takvi ljudi nesvjesno mijenjaju scenario u svom umu. Ekstremna kognitivna izobličenja, koja se nazivaju i greškama u razmišljanju, tada omogućavaju pojedincu da prepravi istoriju i sam sebe postavi kao žrtvu ili heroja", kaže Erin Leonard.

Iskrivljavanjem realnosti, ulogom heroja ili žrtve, emocionalno nedostupni partneri stvaraju neku svoju alternativnu stvarnost u kojoj su neprestano nevini bez obzira na svoje manipulativno i neljubazno ponašanje.

"Potreba da stalno bude spasitelj u vezi način je da se emocionalno nezrela osoba osjeća moćno. Ipak, sticanje moći na ovaj način obeshrabruje voljenu osobu. U mnogim slučajevima, emocionalno inteligentni partner, koji se zaglavio u ovakvoj vezi, počinje snažno da sumnja u sebe jer se njegov zdrav razum neprestano dovodi u pitanje i suprotstavlja se iskrivljenim scenarijima", kaže Erin.

3. "Ti si ta/j koja/i..."

Tokom sukoba uobičajeno je da emocionalno nedostupni partner krivicu preusmjerava na osobu koja pokreće razgovor o problemu.

"Zanemarivanje problema i nepravedno optuživanje druge strane za bilo što prikladan je način za izbjegavanje odgovornosti. Na primjer, to može zvučati ovako: 'Ti si taj koji je sebičan! Sjećaš se kako si me ignorisao u srijedu kad si mi bio potreban? Šta je to bilo, objasni mi ako možeš", navela je primjer psihotarapeutkinja.

"Nepravedno prebacivanje krivice ili izluđivanje često je efikasno preusmjeravanje pažnje sa problema, jer je napadnuta osoba šokirana i povrijeđena zbog nepravednih optužbi. Gotovo je nemoguće zadržati prisebnost u takvim okolnostima, a prvi impuls je odbrana. Emocionalno nedostupan partner tako uspešno prebacuje krivicu i raspravu o problemu sa sebe na nekog drugog", objašnjava Erin.

Prema njenim riječima, razumijevanje manipulacija koje se događaju tokom sukoba može pomoći emocionalno inteligentnoj osobi da upravlja disfunkcionalnom dinamikom i sačuva sopstveno mentalno zdravlje.

(Telegraf.rs)