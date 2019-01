Tri seks poze koje muškarci baš ne vole

Da se razumijemo, uživaju muškarci u svakom položaju, ali, recimo to tako, ako seks može proći bez ova tri položaja, neće se baš buniti.

Nije baš da im je odbojno, važno je da se stvar dogodi, ali, kad nešto žulja, boli, mišići pucaju od napora, to stvarno može pokvariti utisak. Evo za koje tri seks poze smo načuli da frajerima nisu među najomiljenijima.

U kadi

Seks u kadi? Većina muškaraca smatra ga izuzetno nezgodnim. Za početak, tijesno je. I tvrdo. I sklisko – ali ne na pravom mjestu jer voda baš i nije dobar lubrikant. Ako previše uronite, utopiće te, ako je je on previsoko, pipa će mu se zabiti u… leđa? Tuš kada? Sve slično, osim što još možete proletjeti kroz staklo.

Seks u stojećem položaju

Oh, ovu pozu najviše obožavaju filmaši. Kad se u filmu želi prikazati najstrastveniji, burni seks, on je obavezno prisloni uz zid. Mislimo da žene pri tom nemaju puno prigovora, ova poza je zaista uzbudljiva, no od muškaraca to zahtijeva popriličnu fizičku spremu. Treba držati težinu partnerice snagom svojih mišića. A kako vrijeme prolazi, to postaje sve teže i teže i teže… Hm, mogao bi olakšati tako da ubrza, ali to opet ne bi bilo dobro, zar ne?

Kašika

Možda je ženama to teško za povjerovati, jer ova poza, napola između seksa i zagrljaja, nama je često vrlo draga baš zbog nježnosti koju donosi. No muškarci su malo manje sentimentalni prema njoj i ne vole je baš svi. Objašnjenje je jednostavno. Znamo da su muškarci vizuelni tipovi i uživaju u pogledu (a i na svoje performanse), a u kašika-položaju je vidik pomalo skučen.