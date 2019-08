Tri stvari koje morate uraditi nakon svađe s partnerom

Svađe u vezama i brakovima nisu neobične. One mogu oslabiti ili ojačati odnos između dvoje ljudi, a kako će svađe utjecati na odnos ovisi i o tome kako ćemo se ponašati kada svađa završi. Vjerovatno ste i sami tokom svađe s partnerom izvukli neke prijašnje prepirke kao argument. To ste napravili jer ih niste riješili do kraja.

Zato je nakon svađe, kada se strasti smire, bitno argumentirano i smireno razgovarati o onome što se dogodilo.

Nemojte se pretvarati da se nije dogodilo ništa, nemojte nastaviti kažnjavati vašeg partnera i nemojte preskočiti izvinjenje. To nužno ne znači da vašem partneru priznajete da je bio u pravu, a vi u krivu, nego je način da priznate da ste jedno drugom povrijedili osjećaje.

Bitno je da razgovor koji ćete voditi nakon svađe bude kvalitetan. Postoje i neki savjeti koje možete slijediti kako bi on bio takav.

Vratite se na problem zbog kojeg je svađa počela i riješite ga

Pažljiv i miroljubiv razgovor o problemu može samo popraviti vaš odnos. On ne znači da nećete biti iskreni nego znači da ćete sve što vas muči reći bez deranja i prozivki. Suočavanje s problemima na miran i staložen način pomaže odnosu.

Zajedno provjerite postoji li neki veći problem

Možda je svađa krenula zbog neopranog suđa, ali u razgovoru s partnerom provjerite postoji li u vašem odnosu neki veći problem zbog kojeg lakše planete. Budite znatiželjni, vodite iskren razgovor i ako je potrebno, kopajte sve dok ne dođete do pravog problema.

Krenite dalje bez zamjeranja

Cilj kvalitetnog razgovora nakon svađe je da uistinu riješite problem i da svađu koja se dogodila ne koristite kao argument u nekim budućim prepirkama. Za ovakve poteze ponekad je potrebna hrabrost jer možda nismo spremni čuti neke stvari, međutim, veza je kvalitetna samo ako je iskrena i ako se bavimo problemima koji nas muče na način da ih rješavamo umjesto da ih guramo pod tepih.

(Ljepota&Zdravlje)