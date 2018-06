Tri vruća pitanja na koja svaka žena mora da zna odgovore

To je razlog zašto i parovi koji se vole najviše na svijetu imaju problema kada njihova srca i ostali dijelovi tijela ne mogu da se usaglase, objašnjava stručnjak za seks Trejsi Koks.

Treba li da napustim partnera ako ne može da mi priušti orgazme?

– Kod ovog pitanja moramo biti jasni – niko vam ne može dati orgazam, morate ga uzeti. To znači da bi trebalo da naučite kako da dođete do vrhunca pomoću vibratora ili masturbacije, a zatim i njemu pokažite kako da to učini prstima. Treba da mu pokažete i usmjerite ga!

Šta je gore – imati dosadan seks ili ga nemati uopšte?

– Praktikovanjem konstantno dosadnog seksa ne činite nikome baš nikakvu uslugu. Mnogo uglednih seksualnih terapeuta u takvim situacijama savjetuju parovima da uzmu pauzu. Seksualna apstinencija može da pomogne da se pokrene ljubavni život.

Moram li da pristanem na oralni seks?

– Zaista je dobra ideja da jedno drugome pružate oralni seks, evo zašto. Odbijanje oralnog seksa nije samo uskraćivanje partneru izuzetno zadovoljavajućeg dijela seksa, to je odbijanje srži osobe.

