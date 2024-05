Tri znaka otkrivaju da vas muškarac više ne voli

Da li ste se ikada zapitali da li je vaša veza postala previše komforna? Čini se da na površini sve funkcioniše dobro, ali duboko u sebi osjećate da nešto nedostaje. Možda ćete se zapitati da li vas muškarac sa kojim ste zaista voli.

Ovo su 3 znaka koja pokazuju da je muškarcu prijatno sa vama, ali da nije zaljubljen u vas.

1. U vezi ste iz pogodnosti

Čini se da je sve savršeno i na mjestu već dugo vremena. U svemu tome postoji rutina koja vam se uvukla u živote. Kada vas prijatelji pitaju u čemu uživate u vezi, vi im kažete da je to zato što je lako biti s njim.

Ali da li ljubav treba da izgleda ovako? Ili je to rezultat toga što dvoje ljudi uživa u društvu jedno drugog jer im je samo prijatno? Od aktivnosti u koje se vas dvoje upuštate do tema za razgovor u suštini je svakog dana isto. To je rutina.

On se ne trudi da stvori posebna sjećanja, osim možda ključnih datuma kao što su rođendani ili godišnjice. Trebalo bi da postoji želja kod obe strane da rastete, isprobavate nove stvari i postajete bliži jedno drugom, umesto da dozvolite da veza stagnira.

2. On odlaže razgovore o budućem planiranju

Razlog zašto je ovaj znak lako previdjeti je taj što će on davati nejasne prijedloge za buduće planiranje, poput razgovora o tome gdje da se smjestite.

Ako je vaš partner zaista zainteresovan za planiranje budućnosti, on bi sjeo i pažljivo razgovarao o tome da provedete ostatak života zajedno. Govorilo bi se o planiranju porodice, mogućnosti zajedničkog useljenja i upravljanju finansijama.

Možda ćete biti sigurni da on s vremena na vrijeme pokreće temu budućeg planiranja, ali ako je tako već neko vrijeme, vaš muškarac će možda biti više zainteresovan da stvari zadrži status kvo umjesto da odnos podigne na viši nivo.

A ova želja da ostanete na ovom komfornom nivou je snažan pokazatelj da vas vaš muškarac ne voli. Nije voljan da prolazi kroz teške razgovore, potencijalne izazove i teme svađe jer jednostavno nema interesovanja.

3. Postoji minimalan napor kada je u pitanju rješavanje sukoba

Kada se posvađate, da li se brzo izvinjava? Iako ovo može izgledati kao dobra stvar na površini, on želi da brzo stavi ovu stvar ispod tepiha umjesto da se zaista bavi osnovnim problemima.

Kada se problem ponovo pojavi, ishod je vjerovatno isti. Brzo će se izviniti ili će pokušati da izbjegne dalju diskusiju na tu temu tako što će promijeniti temu.

Ako primjetite ovo, vaš muškarac vjerovatno ima prijednost da zadrži mir, umjesto da se bavi problemima kako bi ojačao vezu.

Konflikti su neprijatni, ne samo zbog negativnih emocija koje izazivaju, već i zbog naknadnih razgovora. Tjeraju nas da budemo ranjivi, da pokažemo ko smo zaista i da se krećemo po temama koje mogu biti neprijatne, prenosi Krstarica.

Postoji rizik da čak i izgubimo osobu na kraju. Ali istinski voljeti nekoga podrazumijeva da ga volite onakvog kakav jeste, mana i svega toga. Možda postoje neke nepomirljive razlike, ali na vama dvoje je da odlučite kuda ćete krenuti, piše sajt Hack Spirit, a prenosi Sensa.

