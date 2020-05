Tvrdi da dnevno zadovolji 5.000 žena a da ih ne dodirne

Obučeni hipnotizer Devlin Vajld (49) ženama osigurava najintenzivniji orgazam života, koristeći samo svoj glas.

Svojim riječima i govori ovu priču, prenosi Mirror.

"Da ste mi prije 10 godina rekli da ću davati orgazam 5.000 žena dnevno, nasmijao bih vam se u lice", započinje Vajld i dodaje:

"Međutim, to je ono što radim, iz studija koji se nalazi na dnu moje bašte. Ljudi me plaćaju kako bi iskusili orgazam, ali nikad nisam nikoga dodirnuo. Oni samo slušaju moj glas".

On je dodao da se kvalifikovao se za NLP instruktora 1998. godine.

"Obučeni sam hipnotizer već 20 godina, sa primarnom željom da motivišem poslovne ljude da ostvare svoje ciljeve. Tek sam se u posljednjih pet godina bazirao na to da snimam erotske audio snimke, i mislim da je to najbolji posao na svijetu. Ironično, svoju pažnju sam usmjerio na ovu granu kad me je djevojka napustila. Dok smo bili zajedno uživali smo u erotskoj fikciji, smatrajući je zdravim dijelom našeg seksualnog života. Voljela je kad čitam provokativna poglavlja, ali, pošto sam disleksičan, prirodnije mi je bilo da joj pripovedam svoje priče", nastavlja priču.

Kaže da je došlo do toga da je ova praksa dominirala njihovom vezom.

"Čistila je kuhinju jednom prilikom i doživjela orgazam samo dok je slušala moju glasovnu poruku. Znam da ovo zvuči smiješno, ali problem je bio u tome što više nije imala kontrolu nad sopstvenim telom. Rekla mi je da mogu čitati i vremensku prognozu, pa će doživjeti klimaks. Raskinuli smo, a ja sam se dosjetio da bih svoj nesvakidašnji talenat mogao da iskoristim. Snimio sam svoju priču i objavio je na YouTube-u 2014. Koristeći NLP vještine i hipnozu, izmislio sam 'prljavu' priču o zavođenju na plaži. Bez promocije je imala 10.000 pregleda, a žene su mi govorile kako su doživjele jak orgazam", dodaje hipnotizer.

On kaže da je onda počeo da snima druge priče i objavljuje ih na drugim platformama: Sound Cloud, MixCloud i Pornhub.

"Nakon tri mjeseca sam investirao u opremu i ozvučenje, pretvorivši svoju kancelariju u bašti u odgovarajući studio. Posljednjih godina moj priliv novca jedino stiže od erotskih audio zapisa. Ne želim da kažem koliko zarađujem, ali je dovoljno za udoban život. Sad imam 24 audio-knjige, a još mnogo tema čeka da bude sprovedene u djelo. Najpopularnija je jedna koja je sa interneta skinuta čak 300.000 puta, a govori o oralnom seksu. Polovinu mojih sadržaja kupuju i muškarci jer iz njih uče kako da svojim partnerkama podare orgazam koji traje jedan sat. Poštujem žene i smatram da zaslužuju nevjerovatne orgazme. Bilo mi je puno srce kad mi jedna napisala: 'Imam 43 i 15 godina sam u braku, ali Vi ste mi pružili prvi orgazam'", završava Devlin Vajld, prenosi "Telegraf.rs".