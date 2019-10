Tvrdi da je heteroseksualac, a snima gej filmove

Bivši vojnik Daniel Mekgrafin tvrdi da je "sto posto heteroseksualan", ali i dalje snima gej porno filmove koristeći umjetničko ime Geordie Jackson.

Otkrio je da snimajući takve filmove zaradi i do hiljadu funti po danu, a njegovoj djevojci Freji to navodno ni najmanje ne smeta.

Tvrdi da je njegova karijera u gay pornićima počela sasvim slučajno.

"Nakon što sam napustio vojsku, radio sam kao DJ. Jedna moja obožavateljka radila je kao domina i rekla mi je za jednog lika koji je 'potpuno hetero, ali snima gej porniće'", ispričao je.

Daniel ga je kontaktirao i za kratko snimanje dobio 750 funti.

"Htio sam još. Zamislio sam da to radim na sedmičnoj bazi. Zarađivao bih 750 funti sedmično", kaže Daniel.

Nakon toga je počeo da istražuje industriju i uskoro se prijavio za posao te potpisao ugovor na godinu dana.

"Nisam ni pokušavao s heteroseksualnom pornografijom, tamo nema love i konkurencija je ogromna", kaže.

Iako mnogi smatraju da je on sigurno barem biseksualan, njegova djevojka Freja na to ne obraća pažnju.

"To je gluma. Kad se vrati s posla, ne želi razmišljati ni o kome s penisom. Da je riječ o hetero pornografiji, privlačili bi ga ljudi s kojima radi, a ovako znam da nema rizika jer ga ne privlače muškarci. Ljudi mogu slobodno vjerovati da je gej, ja znam da nije", kaže Freja.

Daniel kaže da je sretan kad mu ljudi govore da izgleda kao da uživa u svojim scenama jer to, tvrdi, znači da je dobar glumac.

"Nisam obrazovan, nemam nekakvih kvalifikacija. Bilo je ili ovo ili rad u skladištu. Moraš nekako zaraditi. Drago mi je da sam našao posao u porno industriji jer zarađujem više nego ikad do sada. Uopšte više ne razmišljam o tome šta radim, tako je lako. Nisam tu da bih uživao, bez obzira na to šta ko misli. Tu sam jer je to dobro plaćen posao i takvu lovu nigdje ne bih mogao zaraditi na legalan način", zaključio je.

