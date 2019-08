U krevetu ima i previše djevojaka, ali se njegovoj ženi to sviđa

Australijanac Travers Bejnon tokom godina je postao poznatiji kao Kendimen, ali je postao i uzor dijela muškaraca koji maštaju o tome da žive kao on.

Pored toga što je bivši igrač američkog fudbala i model, ovaj bradati frajer je direktor kompanije "Fričojs tobako" i ultimativni australijski plejboj.

Nazivaju ga i Hjuom Hefnerom Australije, što je Bejnona, koji se predstavlja kao "KendiMen", podstaklo na osnivanje australijske verzije plejbojeve vile.

Bejnon se proslavio organizovanjem divljih žurki, druženjem sa prelijepim ženama i svojom ljubavlju prema skupim stvarima. Pravi primjer njegovog luksuznog ukusa je i njegov ogromni vozni park.

Iako bi mogao da ima bukvalno sve što poželi, Bejnon kao najvrijedniju stvar koju posjeduje ističe svoju Kandimen vilu, sa ogromnim bazenom na kome se održavaju lude žurke sa mnoštvom žena.

A sve to redovno dokumentuje na društvenim mrežama.

U braku je sa Tišom Bejnon, ali i pored toga, u javnosti se redovno pojavljuje u društvu svojih djevojaka, od kojih je posljednja u nizu Niša Dauns.

"Vikendom i do 30 žena dođe kod nas, a mojoj ženi se to sviđa. Apsolutno je uključena u sve što se događa", rekao je on.

Tiša i Travers su zajedno od 2009. godine i imaju dvoje dece, a druge su žene su počeli da pozivaju u svoju vilu ne bi li malo "začinili" stvari u krevetu.

"To se samo nekako dogodilo. Ja sam komentarisala da su mi neke djevojke privlačne i kako smo sve češće počeli da govorimo o tome, odlučili smo da isprobamo i vidimo kako bi to izgledalo. Bilo nam je super i mnogo nam se svidjelo", ispričala je ona nedavno.

"Sa našom vezom je sve bilo u redu, a ovo je samo dodatno začinilo stvari. Imali smo dobru vezu i dobar seks, a sa ovim smo to samo doveli na viši nivo", dodala je ona.

O njihovom odnosu progovorila je i Niša, koja je od samog starta znala u šta se upušta.

"Tiša i ja smo se odmah složile, već nakon prvog zajedničkog vikenda. Bilo nam je zaista prijatno. Nas troje smo se odmah prilagodili jedni drugima", kaže ona.

"Nas troje smo uvek zajedno. Sve vrijeme. To nam se sviđa, dobro nam je i prijatno. I nikada nije sve isto. Prije neki dan kod nas je bilo 10 do 12 devojaka. Imali smo žurku, jedno je vodilo ka drugom, pa smo se uskoro preselili u spavaću sobu", ispričala je Traversova supruga.

Na pitanje da li im je ponekada gužva, ona odgovara: "Ponekad jeste, ako je kod nas previše djevojaka. Ali to je u redu, ponekad volimo da budemo pomalo divlji!"

"Nikada nisam radila tako nešto. Bila sam jako naivna kad je riječ o seksu. Travers me je naučio svemu. Nikada prije njega nisam probala grupni seks. Prvih nekoliko godina veze to nismo radili. Razgovarali smo o tome i to se nekako samo dogodilo, nismo ništa požurivali", ispričala je Tiša.

S druge strane, Kendimenova ćerka Lusijana Bejnon tvrdi da je odrasla u "normalnom porodičnom domu".

"Više me ništa ne iznenađuje. Moj tata je veoma otvoren oko toga što radi, a ja ga volim i prihvatam ga takvog kakav jeste", rekla je 17-godišnja manekenka u jednom od rijetkih intervjua.

