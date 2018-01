U ovome se razlikuju muškarci spremni za brak i oni koji nikada neće biti

Muškarac koji može da se obaveže je samopouzdan, a koji ne može da uplovi u sigurnu luku veze i braka pojseduje određene nesigurnosti.

Evo koje su razlike između muškarca koji može da vam pruži zdravu i ozbiljnu vezu, i između onoga koji nikada neće biti spreman na to.

1. Da li je siguran u sebe?

Muškarac koji može da se obaveže je samopouzdan, svjestan je sebe i ima mnogo toga da vam ponudi. Za razliku od njega, koji se osjeća udobno u svojoj koži, muškarac koji se neće osjećati lagodno u ozbiljnoj vezi je obično nesiguran, ogorčen i jadan. . On nije individualac i ne može da se veže za vas. On je poput lista na vjetru, koji vijori po vazdhu.

2. Da li poštuje žene?

Muškarac koji je spreman da se veže za jednu ženu, poštuje ljepši pol. On ne ojseća ljutnju prema srednjoškolskoj ljubavi ili bivšoj djevojci, već cijeni veze koje je imao sa njima. Kada je riječ o muškarcu koji ne može da vam ponudi ozbiljnu i posvećenu vezu, on gleda na žene kao posjedovanje ili problem. Na to uglavnom utiču loša ljubavna iskustva iz prošlosti.

3. Da li je takmičarskog duha?

Muškarac spreman za ozbiljnu vezu i brak, nije takmičarskog duha. Bar ne onog u negativnog smislu. Dakle, on želi da uspije u životu, ali samo kako bi postao bolja verzije sebe. Suprotno od njega, tipa muškarca koji nije za obavezivanje obožava da se takmiči sa svima, osuđuje i umanjuje tuđu vrijednost.

4. Da li je otvoren za ljubav?

Pripadnici jačeg pola vam na razne načine pokazuju da su spremni da sa vama grade ljubavni odnos. Oni daju ljubav, i vole da im se vrati. On ne osjeća strah da se preda, već se prepuštaju emocijama. Partner koji ne želi obavezu se plaši ljubavi, i ne želi sebe previše da daje, a očekuje da ljubav dobija od drugih.

5. Da li može da se nosi sa problemima?

Dok muškarac koji nema problem da se veže za ženu lako se nosi sa svojim problemima u životu, ne bježeći od njih, postoje i oni koji stvari guraju pod tepih. Pogađate? Riječ je o muškarcima koji su nespremni za brak, oni bježe od rješenja.

6. Da li ima planove u budućnosti?

Još jedna razlika između muškaraca spremnih za obavezivanje i onih nespremnih je njihovi planovi u životu. Prvi ima ciljeve u životu i put koji je zacrtao, a drugi živi od danas do sutra.

(b92)