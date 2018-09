Udate su preumorne za seks?

Udate žene imaju mnogo više seksualnih problema u odnosu na žene i muškarce koji nisu u stalnoj vezi, pokazalo je istraživanje.

Interesovanje žena za seks sve više opada zbog prevelikih zahtjeva partnera, djece i posla. Svakoj desetoj ženi seks je sve manje privlačan, a svaka četvrta ima problem da doživi orgazam, ističe dr Ketrin Merser sa Univerziteta u Londonu, koja je sa kolegama sprovela opsežno istraživanje među 11.000 Britanki između 16. i 44. godine.

Parovi u prosjeku imaju četiri seksualna odnosa mjesečno, s tim što se seksualno ponašanje žena u braku naglo mijenja u odnosu na prve dane zaljubljenosti. Žene najčešće govore da su ovi problemi uočljiviji kada imaju dijete mlađe od pet godina.

"To je sasvim logično, s obzirom na nedostatak sna. Podizanje djece i briga o porodici za žene su teži nego za muškarce, koji, uz to, imaju 10 puta viši nivo testosterona u poređenju sa ženskim hormonima. Međutim, niko nije spreman da do kraja otvoreno priča o toj temi. Čak 44 odsto žena i 35 odsto muškaraca imaju probleme na seksualnom polju, a samo je 11 odsto muškaraca i 21 odsto žena spremno da zbog toga potraži stručnu pomoć", kaže dr Merser.

