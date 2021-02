Upravo ove stvari žene preziru u krevetu

Znamo koliko su iskrenost i otvorena komunikacija u vezi potrebne, ali kad je u pitanju seks, samo oni mudriji će reći partneru šta im smeta. Britanski magazin "Metro" sproveo je anonimnu anketu među ženama u kojoj su one otkrile šta njihovi partneri rade u krevetu, a njima to uopšte ne odgovara.

Ovo su najčešći odgovori:

- Užasno me nervira kad on pokušava da izvede neku čudnu pozu koju je video u porno filmu. Na kraju se sva polomim, a on je uvjeren da je to nešto najbolje što je napravio.

- Kad sam na njemu, on samo bulji u mene i onda razmišljam kakvu facu da složim. Pa samo zatvorim oči i nadam se najboljem.

- Ono kada me pita da mu stavim kondom koristeći usta.

- Frajeri misle da je veoma seksi kad te jako pljeska po guzi. Tada samo poželim da ga zveknem.

- Kad me pita da izvedem striptiz (što je uvek neprijatno).

- Kad odugovlače jer žele da vi prvo doživite orgazam. Ako ovako nastaviš, načekaćeš se…

- Najgore kad mi u pola predigre, bez upozorenja, stavi prst "tamo iza".

- Mrzim kad želi oralno da me zadovolji ujutru, a baš tada se osjećam najmanje privlačno i prljavo.

- Stavljaju prste i gdje treba i gdje ne treba kao da sviraju neki instrument.

- Kad onako suptilno pokušavaju da imaju analni seks bez pitanja i bez lubrikanta. Neće to samo skliznuti unutra!

- Prejako grickanje i stiskanje bradavica.

- Jako povlačenje za kosu. Dođe mi da vrištim.

- Ono kad tip želi pozu 69, ali insistira da on bude gore tako da se vi bukvalno gušite ispod njega.

- Kad preskoče predigru i misle da ćete doživeti orgazam u roku 27 sekundi. Kako da ne!

- Kad želi da ejakulira po licu, a sve završi u kosi i u očima.

(alo.rs)