Usputni seks je uzbudljiv, ali ima i mana

Novo istraživanje na univerzitetu Kalifornija pokazalo je da povremeni seks može biti direktno povezan s negativnim psihološkim i emotivnim problemima. Korišten je dosada najveći uzorak, uključujući i muškarce i žene, a rezultati su pokazali da oni koji su imali neobavezni seks, tokom sljedećih sedam dana patili su od jače tjeskobe i depresije.

Često praktikujemo seks samo da povećamo svoje samopouzdanje, međutim, kada do seksa dođe, shvatimo da to ipak nije to, jer smo prazni bez osjećaja. Iako na početku raste uzbuđenje i strast, nakon seksa su se frajeri osjećali još više praznima nego prije. Korištenje usputnog seksa kao slamke spasa ili kao automatskog mehanizma, može još dodatno pogoršati stvar ako već patite od depresije ili tjeskobe i vjerovatno će izazvati puno negativnije osjećaje nego kod ostalih prosječnih ljudi.

Studija usmjerena uglavnom na muške studente, pokazuje veću statističku vjerovatnoću da se upuste u neobavezni seks. Rezultat toga je da momci nakon svakog konzumiranja takvog seksa ne uživaju onoliko koliko to unaprijed očekuju. Ovo istraživanje ne definiše dovodi li usputni seks direktno do pojačane depresije i tjeskobe, ili pak osjećaji tuge i depresije dovode ljude do toga da se upuštaju u neobavezan seks. Smatra se da su ljudi koji nakon seksa za jednu noć postanu depresivni najčešće oni koji već od prije imaju neki teži problem. Tu se može raditi i o podsvjesnom osjećaju depresije ili anksioznosti koji se tada manifestiraju kroz neobavezni seks.

Svi znaju da se u razdolju nakon seksa pojačano otpuštaju hormoni sreće koji poboljšavaju raspoloženje, tako da nije sve crno-bijelo. Sve se svodi na kompleksan odnos između biologije i psihologije. Biološki postoje pozitivni zdravstveni učinci seksa, kao snižavanje krvnog pritiska, smanjenje stresa, ali to mora biti u pravim okolnostima. Korištenje seksa kao rješenja negativnih osjećaja, neće riješiti problem, nego će ga još dodatno pogoršati.

Nedavna studija pokazala je pak da 96 odsto ispitanika smatra da je seks puno bolji s osobom s kojom su imali emotivnu vezu. Dakle, možda imate prijatelja s povlasticama iz srednje?

Seks i veza s prijateljem s povlasticama ima mnoge prednosti, kratkoročno imate izuzetan osjećaj romantike i strasti, uvijek se zapali neka nova iskra, ali ipak u tim situacijama nemojte se istinski zaljubiti, jer bi vam vaš prijatelj kad tad mogao uskratiti neke povlastice.

(Cosmopolitan.hr)