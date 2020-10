Uz ovu "naviku" seks postaje bolji

Mnogo je načina na koje možemo da poboljšamo svoj seksualni život, a jedan od njih zaista je jednostavan.

Istraživanja su pokazala da se mnoge žene ne usuđuju da stenju tokom seksa zbog osjećaja nelagode i srama, iako osjećaju prirodnu potrebu za puštanjem glasa.

Da je stenjanje zapravo dobro i da može da poboljša seks, te da zato i ne bi trebalo da se sputava, dokazala je studija koju je objavio "Journal of Social and Personal Relationships".

Za početak, postoji fizički razlog zbog kojeg je ono poželjno. Kada žena stenje tokom seksa, otvara se njeno grlo i usporava disanje što dovodi do opuštanja mišića karlice, a to pak dovodi do boljeg orgazma. Neka istraživanja pokazala su da smo znatno slobodniji sa stenjanjem kad je naše seksualno iskustvo intenzivno, kaže dr Lori Minc.

Dokazano je da puštanje glasa zapravo dodatno podiže osjećaj uzbuđenja, ali ne samo partnerovog nego i vašeg. Potvrdile su to mnoge žene koje kažu da ih često uzbuđuje upravo zvuk vlastitog glasa jer je stenjanje prirodni odgovor tijela na fizičke podražaje koji u nama pobuđuju seksualno zadovoljstvo.

Žene takođe stenju tokom seksa kako bi komunicirale sa svojim partnerom i pokazale da uživaju u zadovoljstvu koje im partner pruža, pojašnjava Nikol Burati, terapeutkinja i stručnjak za seks.

Naravno, postoje žene koje su tokom seksa prirodno tihe i nemaju potrebu za stenjanjem. Stručnjaci savjetuju da nikad ne glumimo zadovoljstvo i ne pokušavamo da bodrimo partnera lažnim stenjanjem jer time zapravo šaljemo pogrešan signal i govorimo partneru da nam odgovara to što radi, a zapravo nije tako.

Ako pak pripadate grupi glasnijih žena, nemojte se stidjeti svoje potrebe jer će on vaš seksualni život učiniti još boljim, piše zadovoljna.hr.