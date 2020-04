Vježbom do boljeg seksualnog života?

Poznato je da je seks odličan za zdravlje, a za dobar seks potrebno je odlično zdravlje.

Svi uživaju u samopouzdanju koje dolazi uz dobru liniju, ali postoji li bolja motivacija za ostati u formi od kvalitetanog seksualnog života?

Rastezanje

Bol u donjem dijelu leđa može ozbiljno narušiti vaše avanture ispod plahte, stoga čuvajte leđa. S vremenom i pravim vježbama savladaćete ambiciozne Kama Sutra poze bez imalo razmišljanja. Isprobajte “happy baby“ joga pozu kako biste istegnuli kičmu, dok istovremeno opuštate mišiće nogu i kukova koji na nju vrše pritisak. Lezite na leđa, savijte koljena prema prsima, i uhvatite se za vanjsku stranu vaših stopala. S gležnjevima iznad koljena, polako se spuštajte nazad dok se trtica spušta prema podu te zadržite položaj nekoliko minuta.

Isto tako za donji dio leđa, gluteuse i fleksore kuka možete isprobati “škorpija” rastezanje. Za vrijeme ovog rastezanja lezite na stomak i ispružite ruke. Zadržite se prsima okrenutim prema podu te pokušajte dići lijevu nogu prema desnoj ruci (skroz je u redu ako ne možete tako daleko!) i isto tako ponovite s drugom nogom i rukom.

Središte

Više od 20 mišića čini središnji dio vašeg tijela, koje zavisno od vašeg položaja stabilizuje vaša leđa i omogućava snažnije rotacije. Ono čime ćete vaše mišiće održati u dobroj formi jeste jednostavna vježba gdje ležite na leđima, koljena su vam savijena, a stopala ravno na podu. Polako počnite podizati kukove dok napinjete trbušne mišiće, guzu, zajedno s unutrašnjimi Kegelovim mišićima. Ovu vježbu ponovite 20 puta.

Gornji dio tijela

Za ovu odličnu vježbu trebaće vam pilates lopta koja doprinosi razvijanju snažnog gornjeg dijela tijela, ali isto tako radi na jačanju mišića središnjeg dijela vašeg tijela. U položaj trbušnjaka stavite potkoljenice na sam vrh lopte dok leđa, bokove i ruke držite uspravno. Prebacujte se naprijed-nazad po lopti, približavajte koljena prsima, a zatim se odgurujte nogama nazad. Ovo je poprilično teška vježba, ali izrazito korisna, provjerite možete li ponoviti 10 puta.

Donji dio tijela

Za seksepilnije, čvršće noge popraćene dobrom guzom isprobajte čučnjeve. Jako su jednostavni – stavite pete čvrsto na pod, savite se kao da sjedite na nevidljivoj stolici, zatim se ponovno uspravite. Što se više spustite to više radite na svojim gluteus mišićima. Za početak možete početi s 15 sporijih ponavljanja, a kasnije i do 30.

Kegelove vježbe

Jeste li vi žena koja voli seks? Onda morate voljeti Kegelove mišiće. To su oni mišići koji se stežu prilikom orgazma. Toniranjem istih pojačava se senzacija, a orgazam postiže brže. A bonus na kraju je to što vježbanjem mišić postaje čvršći, a to je prednost u kojoj će i vaš partner uživati. Već je dobro poznato da dobar seks nema veze s godinama; ako već niste započeli svoju Kegel avanturu, sada je vrijeme!

Prvo morate prepoznati mišiće zdjeličnog dna. Jednom kada saznate šta se dole događa, vrijeme je da počnete: stisnite mišiće na pet sekundi, isto tako ih opustite na pet sekundi i ponovite. Ciljajte na tri vježbe dnevno s pet ponavljanja. Uskoro ćete moći zadržati duže (probajte do 10 sekundi) i osjetiti kako jačaju.

Disanje

Vaše tijelo i um su najvažniji, a postoje trikovi koje biste mogli isprobati kako biste poboljšali svoje seksualne performanse. Jedan od trikova je kontrolisanje disanja. Za vrijeme vođenja ljubavi svjesno se potrudite da vaše disanje bude vježba intimnosti.

Brojanje tokom seksa sve je samo ne seksi, ali dobar obrazac je da udahnete na pet sekundi, zadržite tri, izdišete sedam, a zatim se opustite.To je to, zastanite par sekundi nakon što ste izdahnuli jer je nemoguće izdržati ovako kroz cijeli seks, ali je dobra smjernica prema tome da vi i partner uskladite disanje jer će vam se na kraju sinhronizovati i tijela.

Takođe duboko i lagano disanje čine iskustvo intenzivnijim i dobili ste savršen recept za jednostavan, zadovoljavajući, prirodan i nevjerojatno efikasan seks.

Na kraju i nije bitno koju ćete vježbu odabrati, samo je bitno da napravite barem jednu, zasigurno je vrijedno i nećete požaliti.