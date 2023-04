Vodič za položaj u seksu koji dovodi do vrhunca

Misionarska poza spada u jednu od uobičajenih položaja u seksu, ali to ne znači da je najbolje.

Čak šta više može da bude dosadna. Ona, kao i sve druge poze mogu prestati da vam budu zanimljive ako su partneri jedno drugom dosadili ili se ne trude dovoljno u krevetu.

Da biste doživeli seksualno zadovoljstvo, kao i da biste uživali u ovoj pozi, trebalo bi da joj se posvetite i da je izvodite pravilno, a ona će vam zauzvrat priuštiti nezaboravan orgazan.

Postoji mnogo razloga zbog kojih je misionarska poza toliko popularna, a neki od njih su to što se smatra najromantičnijom. Ono u čemu mnogi uživaju kada je ovaj položaj u pitanju, jeste to što partneri mogu da se gledaju u oči, a to može da bude vrlo uzbudljivo.

U ovoj pozi glavnu ulogu ima muškarac, koji određuje ritam i dubinu penetracije, ali isto tako u njoj može da učestvuje i žena. Da bi partnerka poboljšala stimulaciju klitorisa, potrebno je da se primiče micanjem bokova i oslanjajući se stopalima o krevet, jer će na taj način doći do trljanja.

Kako se izvodi misionarska poza?

U misionarskoj pozi najjednostavnije se dolazi do G-tačke koja ima veliku ulogu kada je u pitanju snažan orgazam.

Misionarka može da se izvede na nekoliko načina, a mi vam predstavljamo tri koja su najpopularnija među parovima.

1. Klasična misionarska poza

Žena treba da legne na leđa i da raširi noge, dok će muškarac leći na nju tako što će noge ispružiti ili saviti u kolenima, a tijelo će da osloni na dlanove ili laktove. Muškarac je taj koji u ovom položaju diktira tempo, a kako bi se pojačao užitak, savjetuje se da žena stavi jastuk ispod zadnjice.

2. Obrnuta misionarska poza

Ova poza je odličan izbor za žene koje vole da budu dominantne u krevetu.

Muškarac treba da legne na leđa i lagano da raširi noge, dok će žena leći na njega tako što će se pored njegove glave nasloniti na dlanove ili laktove. U ovom slučaju žena je ta koja diktira tempo, ali i muškarac može da učestvuje tako što će podizadi karlicu.

3. Misionarac pod uglom

Kada je u pitanju ovaj položaj žena bi trebalo da legne na leđa i da raširi noge, a muškarac da legne na nju pod uglom od 45 stepeni (blago zarotiran u levu ili desnu stranu). Za bolji doživljaj ženama se savjetuje da jednu nogu isprepletu sa njegovom i na taj način mu olakšaju kretanje.

Otkuda potiče naziv misionarska poza?

Misionarska poza ranije je bila poznata pod drugim imenima, kao što je “bračni položaj”, položaj dominacije”, “mama-tata poza”, kao i “englesko-američka poza”.

Vjerovali ili ne, ali misionarska poza se spominje i u drevnim tekstovima mnogih kultura, a ono što je posebno zanimljivo jeste da su je koristili i majmuni.

Neke statistike kažu da oko 90 odsto ljudi najčešće vodi ljubav u ovoj pozi, dok čak 9 odsto njih isključivo uživa u seksu kada ga imaju u ovom položaju.

Još uvijek nije poznato zašto misionarska poza ima ovaj naziv. Postoji mit koji kaže da su ovu pozu preporučivali misionari kad bi stigli u neprosvećene krajeve da šire "vjeru i kulturu". Međutim, termin “misionarka” prvi put se pojavljuje oko 1950. godine, a mnogi smatraju da je do toga došlo tako što su najvjerovatnije pogrešno prevedeni istorijski dokumenti.

Misionarska poza varijacije

Davne 1988. godine američki psihoterapeut Edvard Ajčel je u "Žurnalu seks i bračne terapije" definisao koitalno poravnanje (CAT - tehnika koitalnog poravnanja), koje je zapravo varijacija čuvene misionarske poze.

Kako je istakao, ono je nastalo kako bi moglo da dođe do maksimalne stimulacije klitorisa tokom seksa. Takođe, misionarska poza podrazumijeva da je tijelo muškarca uzdignutije od žene, kako bi penis bio usmen nadole. Na taj način dolazi do trenja klitorisa i postizanje vrhunca.

Seksolozi su istakla da je ova tehnika dostigla veliku popularnost zbog nervnih završetaka koji se nalaze u klitorisu, zbog čega je osnetljiv na dodir, pa ovakav način stimulacije garantuje nezaboravan orgazam.

Stručnjaci su otkrili da bi kod misionarske poze u seksu od pomoći moglo da bude pet stvari: potrebno je fokusirati se na trljanje, usporiti, započeti odnos oralnom stimulacijom, staviti jastuče ispod ženske zadnjice kako bi se tehnika bila bolje izvedena i uključiti seks-igračke, piše Super žena.

Da li je ova poza najbolja za prvi odnos?

Misionarka je prva poza koju mnogi parovi isprobavaju sa novim partnerom, međutim, da li je ovaj položaj najbolji za prvi odnos? Nije, zato što u ovoj pozi muškarac ima glavnu ulogu, dok žena ima vrlo malu kontrolu nad brzinom, dubinom i uglom penetracije. Iz tog razloga, za prvi put bi najbolje bilo da izaberete pozu u kojoj će žena da bude gore, a nakon što himen pukne, slobodno se možete prepustiti čarima misionarske poze.