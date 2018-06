Vruća pitanja na koja svaka žena želi odgovore

Ljubav između dvoje ljudi nije garancija za odličan seks. To je razlog zašto i parovi koji se vole najviše na svijetu imaju problema kada njihova srca i ostali dijelovi tijela ne mogu da se usuglase, objašnjava stručnjak za seks Trejsi Koks.

Treba li da napustim partnera ako ne može da mi priuštiti orgazme?

"Kod ovog pitanja moramo biti jasni - niko vam ne može dati orgazam, morate ga uzeti. To znači da bi trebale da naučite kako da dođete do vrhunca pomoću vibratora ili masturbacije, a zatim i njemu pokažite kako da to učini prstima. Treba da mu pokažete i usmjerite ga", kaže Koks za "Daily mail".

Šta je gore - imati dosadan seks ili ga nemati uopšte?

"Praktikovanjem konstantno dosadnog seksa ne činite nikome baš nikakvu uslugu. Mnogo uglednih seksualnih terapeuta u takvim situacijama savjetuju parovima da uzmu pauzu. Seksualna apstinencija može da pomogne da se pokrene ljubavni život", objašnjava.

Moram li da pristajem na oralni seks?

"Zaista je dobra ideja da jedno drugome pružate oralni seks, evo zašto. Odbijanje oralnog seksa nije samo uskraćivanje partneru izuzetno zadovoljavajućeg dijela seksa, to je odbijanje srži osobe", napominje Koks.

