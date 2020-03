"Vrući snovi" ne znače prevaru, čak naprotiv

Možete imati idealnu vezu, savršenog partnera, ali na “vruće snove” ne možete uticati. I kada ih sanjate to ne znači da varate svog muškarca i da je to znak za uzbunu. Možda vam je samo potrebno više pažnje i pomoć u rješavanju problema.

Seksualni snovi mogu da simbolizuju probleme, želje i nade u svim aspektima nečijeg života. Sa druge strane kada obratite pažnju na “vruće snove” možete na pravi način da dobijete ono što želite od vašeg života.

Snovi o seksu mogu da izazovu osjećaje koji će u mislima osobe koja ih sanja ostati nekoliko dana. Tokom sna naš um je slobodan da luta i tako nastaju snovi koji zaista mogu da budu svakojaki.

Seks sa šefom ili poznanikom

Imali ste vruće snove o seksu sa komšijom ili prijateljem svog dečka? Ništa strašno, odahnite. To samo znači da se vi divite toj osobi i potajno želite da posjedujete neku od njegovih osobina i vrlina. I to nije ništa loše i nešto zbog čega biste morali da se osjećate loše. Vrući, seksi snovi s vašim šefom? Vjerovatno vam je bilo neprijatno kada ste došli na posao. Međutim, takva vrsta snova uopšte ne predstavlja to što mislite i oko čega ste zabrinuti. To znači da se želite na poslovni način zbližiti sa svojim šefom, odnosno koliko zapravo cijenite poslovan stil i ideje svog šefa i njegov način rukovođenja. Ovakvi snovi su potpuno bezazleni i u njima nema ničeg seksualnog.

Varanje s nepoznatom osobom

Ako ste sanjali da partnera varate sa nekim koga ne poznajete, onda znajte da postoje neki neriješeni problemi. Naime, prema mišljenju psihologa, vođenje ljubavi s nepoznatom osobom u snu znači da nešto krijete ili da ste nešto slagali svog partnera, pa se to u snu manifestuje u vidu prevare.

U vašem snu partner je otkrio da ga varate

Baš kao i u snu da ga varate sa nepoznatom osobom, varanje u kojem vas partner uhvati u žaru samog čina znači da vas zbog nečega grize savjest. Iako možda niste odmah svjesni o čemu se radi, razmislite da li nešto skrivate od partnera.

Seks sa osobom koju poznajete

Ako imate vruće snove u kojima je najzgodniji muškarac svijeta vaš, ovi snovi deklarišu se kao nedostatak pažnje u svakodnevnom životu. Ta pažnja ne odnosi se samo na ljubavni život osobe, već i na odnose s kolegama, prijateljima, porodicom.

(Ljepota&Zdravlje)