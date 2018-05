Za Raka je Strijelac poguban

Mnogo puta ste već pročitali koji je znak se savršeno poklapa sa vašim kada su emocije u pitanju, ali znate li da postoje i znakovi koje treba izbegavate? Ove kombinacije su tako toksične, da u njima posljednje što možete da očekujete je ljubav.

Ovan

Izbjegavajte: Jarca

Ovan voli da krši pravila, a Jarac je vladar odluka. Ovan bi se u toj vezi osjećao kao da ja stalno na meti kritika Jarca. Spontanost je vaš drugo ime, a Jarac ne ide ni na večeru bez rezervacije. Oba znaka teže visokim dostignućima, ali radoholičar Jarac je taj koji je lancima vezan za svoj posao. Možete se osjećati kao da ste u vezi i sa Jarcem i sa njegovim šefom, a to znači od pažnje koju želite nema ništa.

Bik

Izbjegavajte: Vodoliju

Ne računajte na to. Iako volite svoja pravila, Vodolijina čudna osjećanja Vam iskreno smetaju. U vezi, Vi ste topli i srčani, a Vodolija funkcioniše na zbunjujućem paradoksu logike i pobune i ima previše izraženu potrebu za jednakošću. Može se eksperimentisati između čaršava, ali u stvarnom svijetu? Ne baš.

Blizanci

Izbjegavajte: Škorpije

Igra zavođenja je nesporno „hot“ u ovoj kombinaciji dok jedno drugom šaljete golišave fotografije na Snepčetu ili razmjenjujete poruke u toku dana. Ali stvari postaju komplikovanije kad odnos treba da preraste u nešto ozbiljno. Mislili ste da je to samo flert i da želite da se prepustite i vidite šte će se dogoditi. Međutim, Škorpija zahtjeva vjernost čak i prije prvog poljupca. Svojom snagom volje i urođenom manipulativnošću, učiniće da brzo postanete pokorni njihovoj dominaciji.

Rak

Izbegavajte: Strijelca

Divlji, razuzdani Strijelac uletjeće u vaš život kao tornado - i ponekad, to će biti upravo ono vam je potrebno. Ali, ne možete dugo izdržati taj nepredvidiv obrazac ponašanja, a da vaša krha osjećanja ne dovedete u stanje izrazite aneksioznosti. Strijelčev pomahnitali društveni život i putovanja će biti protivni vašoj potrebi za udomljenjem u jednom mjestu i čežnjom da imate vrijeme samo za sebe. Kada ste vi otvoreni i iskreni, Strijelac se šali - i ne može da razumije zašto neke stvari (kao na primjer vrijeme provedeno sa porodicom) značajne za Vas.

Lav

Izbjegavajte: Ribe

Ribe, koje su sanjari, odmah će Vas zaslijepiti i očarati. To je magičan saputnik koji će vas milovati u zemlji vaših snova. Bukvalno možete izgubiti osjećaj za stvarnost čekajući zoru sa ovim noćnim stvorenjem. Ali ispod fantastične glazure, Ribina tmurna osjećanja mogu biti depresivna. Počećete da shvatate to lično i izluđivaće vas kad Riba postane tumorna, ignorišući vaše poruke duže nego što jedan Lav može da podnese. I nijedno od vas nema dovoljno snažnu volju kad se radi o novcu. To vas može ostaviti u dugovima.

Devica

Izbjegavajte: Vage

Konačno neko ko cijeni Vaš istančan ukus. Prvih nekoliko sastanaka biće čista magija... Ako uspijete da se dogovorite oko vremena. Vi tražite tačnost, dok Vaga ima naviku da kaže „čućemo se“. Prije nego što se opustite i postanete bliski, morate znati da taj odnose ima smisla. Vaga sa druge strane jedva da mogu da ispoštuju plan za večeru. Vaga takođe odbija uplitanje u romantičan odnos. Vaše strpljenje će popustiti i pretvoriti Vas u zlu i frustriranu osobu. Definitivno nije dobar izbor za Djevicu.

Vaga

Izbjegavajte: Device

Knjiški moljac i obrazovana Djevica izgleda kao savršen izbor na prvi pogled. Imate sličan ukus i oboje uživate u finim stvarima u životu. Međutim, Djevica koja je orijentisana na rezlutat se uvijek trudi da unaprijedi sebe, dok vi gledate svijet iz drugih, roze naočara. Osjećate se pritisnuto njihovim zahtjevima za sigurnošću i više akcije i njihovim neprekidnim savjetima kao da unapredite sebe. Vi ste neko ko voli da poklanja i ko ne štedi na ljude koje voli, dok je Devica najizdašnija prema samoj sebi. Kada počnu da vas kritikuju, hemija između vas nestaje.

Škorpija

Izbjegavajte: Blizance

Iako ste bespomoćno privučeni živahnošću Blizanca, nemogućnost da ih smirite i da natjerate da vam se posvete iz vas će izvući ono najgore. Njihovi promjenjlivi načini komunikacije natjeraće vas da opsesivno provjeravate telefon, a flert bez kajanja će se pretovoriti u buncanje ljubomornog ludaka.

Strijelac

Izbjegavajte: Rakove

Kulturan i gurman, Rak je sjajna osoba za druženje, ali bolje ih držite u "friend" zoni. U vezi, ovaj hladan ciničan znak može postati nametljiv. Vaš alarm intimnosti će se oglasiti kad se već poslije trećeg sastanka Rak ušuška u vaš stan, a izlivi emotcija ostaviće Vas blago uplašenim. Jednostavno, nije za vas.

Jarac

Izbjegavajte: Ovna

Jednostavno nema hemije između vas. Ovaj odnos bi lako mogao da se pretvori u odnos zavisnosti koji ubija romansu. Čak iako oboje dobro zarađujete, Ovan daje sebi za pravo da troši vaš teško zarađeni novac dok svoj novac štedi.

Vodolija

Izbjegavajte: Bikove

Koliko god da obožavate romantični zanos Bika, intezitet strasti vas može učiniti zbunjenim. Jednostavno vi ne shvatate zašto im je potrebno da im napištete "Volim te" u svakoj poruci ili zašto se osjećaju nesigurno kada planirate da se vidite sa prijateljom nasamo. Njihov skup ukus je totalna suprotnost vama. Dok Bik naručuje ostrige i kavijar, vi biste radije dali novac u humanitrane svrhe ili otputovali negde. Vrijedonosne razlike će na kraju dovesti do prekida ove veze.

Ribe

Izbjegavajte: Lava

U početku, bićete zaslijepljeni lavovim viteštvom i galantnim romantičnim gestovima. Bićete spremni da budete sa njim 24 sata dnevno. Ali ko je ta osoba koja vas obara s nogu? Vaša želja da uronite u dublje vode i razgovarate o ozbiljnim i intimnim stvarima biće sprečena njegovim konstantnim upadicama, pohvalama i menjanjem teme. Lavovi ne vole da pokažu slabost i pravi je napor doprijeti do njih, nekad čak i gubljenje vremena.