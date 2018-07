Za seks pozu "rende za sir" sigurno niste čuli

Jedan od naroda koji je pored Rimljana negovao kulturu tijela i seksualne slobode, ima veoma bogatu istoriju koja se tiče upravo seksa i poza u seksu.

"Lizistrata" je Aristofanovo djelo iz drevne Grčke u kome je prikazana grupa žena koje odlučuju da uskrate seks svojim muževima sve do kraja Peloponeskog rata. One obećavaju da će nastaviti da se njeguju i seksi oblače, ali da neće dozvoljavati muškarcima da imaju seks sa njima.

U tom dijelu one spominju poze kao što je "lavica" i "rende za sir". Kada dođemo do ovog dijela, prestajemo da razmišljamo i o ratu i o njihovom zavjetu i sva naša pažnja usmjerena je na dvije poze i razmišljanje o tome kako one zapravo izgledaju.

Kada je riječ o pozi "lavica", većina nas misli da je u pitanju danas nama dobro poznata dogi poza, ili poza "pas". U ovoj pozi, žena bi zauzela stav poput lavice koja se sprema za skok. Ona je nagnuta naprijed, oslonjena nogama i rukama o pod ili krevet dok je muškarac iza nje.

Vlada i drugo mišljenje po kome je ovdje riječ o pozi u kojoj lavica dominira nad rendetom za sir. Pod ovom pozom podrazumijeva se da se žena stimuliše uz pomoć spravice koja je napravljena od metala i na sebi ima neke izbočine. Rende za sir je bilo veoma na cijeni i nerijetko se nalazilo i u grobnicama jer je smatrano luksuznim predmetom. Lavica na rendetu za sir je po mišljenju nekih bila jako skupa poza koju su nudili u bordelima.

Poznati stručnjaci ističu da je ovdje riječ o pozi u kojoj je žena odozgo i ulaže sav napor da zadovolji muškarca, ali i da sama doživi vrhunac. Ona se koristi brzim pokretima naprijed i nazad kako bi doživjela vrhunac i smatra se da je to bila poza koju su mogle da izvedu samo jake žene.

Stari Grci su imali zanimljiv i nesvakidašnji ukus za seks, pa ne možemo da tvrdimo sa sigurnošću da je to upravo takva poza kakvu smo mi zamislili, ali ako je vjerovati stručnjacima vrijedi je isprobati.

(Telegraf.rs)