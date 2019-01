Zašto i dalje muškarci misle da žene glume orgazam?

Čini se da ne neke stvari teško mijenjaju, a pogotovo ono što muškarci misle o ženama. Naime, nedavna istraživanja su pokazala kako se jači pol ponaša i o čemu misli kada su u vezi, a opet je potvrđeno da oni misle da žene često glume orgazme.

Glume orgazam

Istraživanje stranice DatingAdvice.com pokazuje da je čak 22 odsto ispitanika odglumilo orgazam, a najčešća starosna grupa koja to radi je ona od 25 do 34, dok muškarci od 18 do 24 to rade dvostruko manje. Razlog: Žele da zadovolje ženu, a znaju da je jedna od glavnih stvari koje čine njeno zadovoljstvo i činjenica da je muškarac zadovoljen.

Žele djecu jednako kao i žene

Istraživanje Robin Hedli sa Univerziteta Kili potvrđuje da muškarci žele djecu isto kao i žene, i da se često osjećaju usamljeno, depresivno i neispunjeno ako su u vezi sa ženom koja ne želi djecu. Slobodno pričajte o djeci s njim, podsvjesno uživa u tome.

Privlače ih nedostupne prijateljice

Čak i ako tvoj prijatelj ima djevojku, velike su šanse da ga i ti privlačiš, tako kažu istraživanja. Muškarac koji ima žensku prijateljicu prema njoj će nesvjesno razviti osjećanja, pogotovo ako je ona u vezi s nekim drugim. To je sve posljedica njihovog takmičarskog duha koji im ne da mira čak ni kada imaju djevojku.

Njihov pogled otkriva koliko su promiskuitetni

Psiholog sa Univerziteta Linkoln u Velikoj Britaniji, Ken Guo, kaže da može saznati koliko je muškarac promiskuitetan samo po načinu i dužini njegovog pogleda na žensko tijelo. Muškarci koji dugo gledaju u grudi ili bokove žene, često su slobodniji, a oni koji brzo skrenu pogled često su sramežljivi i nije im ugodna pomisao na seks sa nepoznatom osobom.

Žele nekog sličnog sebi

Ne samo karakterno, nego i izgledom. Novo istraživanje pokazuje da je čak 37 odsto muškaraca sklonije izboru žene koja liči na njih same. Slične crte lica su im privlačnije, pa je sasvim razumljivo zbog čega neki parovi izgledaju kao da su rod.