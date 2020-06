Zašto je jutro najbolje vrijeme za seks

Seks je vrlo intimno područje života i sigurno ne postoji najbolje vrijeme za svaku osobu. U usporedbi sa seksom u večernjim satima, seks ujutro je nekima bolji, nekima lošiji.

Ali fiziološki gledano, seks tokom jutra trebao bi biti bolji jer mnogi od nas tada imaju povišen nivo estrogena i testosterona, dva hormona koji utiču na seksualnu želju. To znači da ćete ujutro možda biti više raspoloženi za seks.

“Možda vam je jednostavno lakše se uzbuditi ujutro zahvaljujući tim hormonima”, objašnjava terapeutkinja za seks Jessa Zimmerman za Mbg. Nivo testosterona kod muškarca nadopunjuje se tokom noći i najviši je ujutro, a najniži noću. “Hormonalni obrazac muškarca prati cirkadijski ritam ili unutrašnji sat”, objašnjava Alsa Vitti, stručnjakinja za hormone. “Dok spavaju, tijelo stvara sve hormone za sljedeći dan. Nakon buđenja imaju najvišu koncentraciju tog hormona, a pojačava se i kortizol. Ova kombinacija je vrlo motivirajuća za sve tjelesne aktivnosti bilo da se radi o seksu ili vježbanju”, dalje dodaje. Testosteron ima ključnu ulogu u seksualnom funkcioniranju muškarca, pomaže mu da postigne erekciju i bude motiviraniji za seksualni odnos. Muškarac ujutro zbog povišenog nivoa testosterona ima veći libido, poboljšanu uzbuđenost i bolju erekciju.

Slično tome, estrogen je povezan sa ženskom seksualnom željom, a ti su hormoni također ujutro viši, prema Zimmerman. Nadalje, žene će ujutro također osjećati veći protok krvi u vagini, kao i vaginalnu vlažnost. To znači da će se i žensko tijelo probuditi već pripremljeno za seks, a sve to znači veću osjetljivost i zadovoljstvo.

Kod žena puno toga ovisi o menstrualnom ciklusu

Žene ne slijede cirkadijanski ritam kao muškarci, njihova tijela i hormonalni obrasci prate menstrualni ciklus. Ovaj ritam “utiče na njihov seksualni nagon, nivo kortizola u mirovanju i raspoloženje, a sve to ima veze sa spremnošću za seks”, objašnjavanja dalje. To znači da je za ženu manje važno doba dana, bitnije je u kojem je dijelu mjesečnog ciklusa.

Žene će više biti zainteresirane za seks u prvom dijelu mjesečnog ciklusa (folikularna i ovulacijska faza) kada je nivo kortizola u mirovanju i metabolizam je smireniji. Tada raste nivo estrogena i testosterona i jača seksualna želja. Za to vrijeme ženu će seks zanimati u bilo koje doba dana jer je hormonalni obrazac stabilan. U drugoj polovini ciklusa tijelo žene ima viši nivo kortizola u mirovanju i smanjuje se nivo estrogena i testosterona. To može povećati anksioznost i smanjiti seksualnu želju.

Ujutro svi imaju više energije

Još jedan razlog zašto jutarnji seks može biti bolji? Energija. Upravo ste na početku svog dana i vaš spremnik energije je pun što znači da ste oboje budniji i spremniji za seks. “Prednost jutarnjeg seksa je ta što je možda lakše biti prisutan i usredotočiti se na ono što se događa u trenutku. Kada smo umorni možemo biti rastrojeni”, kaže terapeutkinja Lauren Fogel Mersy.

Mnogi ljudi se na kraju dana osjećaju iscrpljeno što znači da ne žele dodir ili stimulaciju. “Ta iscrpljenost i umor mogu dovesti do zanemarivanja i izbjegavanja seksa. Seks u jutarnjim satima omogućuje da budete spremni i puni energije”, kaže Zimmerman. Mersy također primjećuje da seks na kraju dana može biti manje kreativan u usporedbi s jutarnjim seksom: “Ako imate malo više energije ili se osjećate odmornije, to može dovesti i do zajedničkog isprobavanja različitih stvari, nasuprot možda navike ili rutine kada se osjećate umorno.”

