Zašto je ženama teže postići orgazam?

Postizanje orgazma nekima se događa češće nego drugima. Međutim, istraživanje je pokazalo da žene imaju manje predvidljivih i raznovrsnih iskustava s orgazmom od muškaraca, kako piše Daily Star. No, što žene mogu učiniti da povećaju svoje šanse u postizanju orgazma?

Stručnjak za seks i odnose Anabel Najt (Annabelle Knight) rekla je da neke žene čine veliku pogrešku kada je seks u pitanju - nisu dovoljno zagrijane.

„Poveznica između ženskog orgazma i topline prilično je visoka. Dakle, ako vam je hladno i pokušavate doživjeti orgazam, vaš će se um usredotočiti na negativni dio iskustva, a to je da vam je hladno“ objasnila je.

Možete pokušati koliko god želite to nadvladati, ali ako vam je neugodno, niste potpuno opušteni. Zbog toga je osiguravanje da vam je potpuno ugodno zaista važan dio postizanja orgazma. No, kako se to može riješiti kad seks obično zahtijeva da nemate odjeću?

Kao prvo, preporučili bismo da vam pojačate grijanje, ali Anabel je također predložila da žene nose čarape u spavaćoj sobi.

„Žene imaju hladnije ekstremitete, pa čarape mogu značiti da možete doživjeti orgazam brže i bolje“ tvrdi ona.