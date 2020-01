Zašto muškarci ne zasnivaju brak sa svojim najvećim ljubavima?

Nedavno istraživanje otkrilo je tužnu istinu, a to je da je 73 odsto ispitanika u vezi s partnerom za kojeg smatra da nije pravi za njih.

Do brakova koji nisu sklopljeni iz najveće ljubavi dolazi uglavnom jer osoba nije uspjela da sretne pravu ljubav za sebe, pa usjled pritiska okoline i godina, zasniva se brak s osobom s kojom su trenutno u vezi, a za koju nisu sigurni da je prava osoba za njih.

Čini se da je takva odluka češća za muškarce, kod kojih se do sklapanja braka sa osobom koja nije njihova prava ljubav dešava zbog iznenadne trudnoće, pritiska roditelja i okoline, činjenice da se cijelo društvo poudavalo i oženilo, a on nije, prenosi Telegraf.rs.

Dešavaju se i situacije u kojima muškarci ostavljaju dugogodišnje partnerke i osobe koje iskreno vole, pa sljedećoj devojci nakon malo vremena predlažu brak.

Neki teoretičari bi ovo objasnili rečenicom:

"Ne postoji 'prava žena'. Najvažnije je s muškarcem biti u pravo vrijeme"!

Muškarci se ne žene kada upoznaju svoju pravu ljubav, već kada osjete spremnost za zasnivanje porodice. To se obično dešava između 28. i 32. godine života.

Statistika među muškarcima je sljedeća: Čak jedna trećina njih oženi ženu u koju nisu zaljubljeni.

Ovakvi rezultati su šokirali i same istraživače jer su oduvijek žene te za koje se smatra da su spremne na sve kako bi došle do prstena, a da će muškarci učiniti sve da što kasnije dođe do braka i obaveza.

Potreba muškarca da se oženi da bi se oženio, zbog društva, sigurnosti i podrške, a ne iz prave ljubavi, nije nova vijest i objašnjava se težnjom da nekome pripadamo.

Ideja o tome da ste sami je teška. Iako se većina muškaraca pretvara da je imuna na samoću, oni se zapravo plaše da budu sami i nesigurni.

"Kad dođeš u određene godine ljudi počnu da te sreću i da te gledaju sa čuđenjem. Na njihovim licima tačno možeš da pročitaš da žele da ti kažu nešto poput djeluješ kao normalan čovjek, gdje ti je žena? S godinama sve češće idete na vjenčanja i primjećujete kako sjedite za stolom gdje su ljudi koji nisu u vezama, a za kojim se broj prisutnih značajno smanjuje. Za tim stolom biće tri muškarca i jedna djevojka. I odjednom se nađete licem i lice sa njima i pitate se šta se desilo i shvatate da treba da promijenite nešto u svom životu", rekao je jednom prilikom Nik Soman osnivač kompanije LikeBright.

U skladu sa ovom pričom i BiH je takva sredina u kojoj se od vas očekuje da do 30. ili maksimalno 35. godine pronađete srodnu dušu i zasnujete porodicu. Mnogima se desi da ljubav ne pronađu ili su je nekada davno sreli, a ona je sada u braku s nekim drugim. Onda zbog pomenutih pritisaka porodice i društva, ali i straha od samoće zasniva se institucija braka s osobom koja nije prava i jedina ljubav.

Tada se mnogima čini da nisu u stanju da pronađu boljeg partnera i misle da je bolje da budu s bilo kime nego da su sami.

Da li možete da kažete da ste trenutno sa osobom koja je vaša prava ljubav?