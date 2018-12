Zašto muškarci stalno gledaju druge žene?

Iako će skoro svaka žena da pobjesni kada vidi da njen muškarac gleda drugu ženu na ulici, muškarci tvrde da je ta ljubomora neosnovana.

Svaka žena će se osjetiti ugroženom ukoliko uhvati svog dečka ili supruga da gleda drugu jer misli da je upoređuje s djevojkom koju je pogledao. Ipak, muškarci tvrde da su njihove misli potpuno drugačije.

Bez obzira na to koliko je žena atraktivna i samouvjerena, kroz glavu će joj proći: "On je gleda zato što je ona zgodnija i ljepša". Nakon toga će to protumačiti kao da nije dovoljna svom partneru, a mučiće je i to da njen muškarac razmišlja o zgodnoj prolaznici i narednih dana.

Muškarci kažu da bi žene trebalo ovo da znaju - to što pogledaju zgodnu djevojku koja prođe pored njih ne znači da o njoj fantaziraju narednih pet dana. U najvećem broju slučajeva, "ispari" im iz glave čim prođe pored njih.

Muškarci smatraju da činjenica da su u vezi ili braku ne znači da ne smiju da primećuju lijepe stvari oko sebe. Iako ponekad pomisle da je druga žena privlačnija, to im na kraju dana uopšte nije važno.

On je odabrao vas i ako je samo vama posvećen, onda mu ovo zaista ništa ne znači.