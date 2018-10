Zašto neke žene privlače pogrešne muškarce

Postoje neke žene koje uvijek privlače pogrešnu vrstu muškaraca. Razjasnimo nešto – ti toksični muškarci su oštećeni Ipak, mora postojati nešto što ih gura prema vama, zar ne?

Evo nekoliko mogućnosti:

1. Imate nisko samopouzdanje

Primjećuju da se vi uistinu ne volite, tako da ne osjećaju ni da bi oni trebali, piše Atma.hr.

Lako je postati nečija žrtva i ući u taj toksični krug ako se ne cijenite onako kako biste trebali, piše Mystical raven. Toksični muškarci se boje žena s visokim samopoštovanjem, jer znaju da imaju stvarno visoke standarde kad je u pitanju muškarac i zato su privučeni nesigurnim ženama.

2. Previše ste dobri

Toksični muškarci će ovo koristiti. Znaju da niste osoba koja će se žaliti ili im pokazati što zaslužuju. Previše ste dobri, previše ljubazni i ​​imate previše razumjevanja, to je vaš način na koji mu poručujete da se možete nastaviti ponašati kao propalica. I vjerujte mi, hoće.

3. Previše ste saosjećajni

Ljudi kažu da se suprotnosti privlače. To zvuči romantično u određenoj mjeri, ali u ovom slučaju, to je jednostavno uvrnuto. Toksični muškarac će pronaći svoju savršenu “žrtvu” u svojoj saosećajnoj devojci, jer će strpljivo slušati sve njegove probleme. Ako imate empatičnu dušu, osjetićete žaljenje prema njemu i želećete mu pomoći. Većina njih laže i glumi kao da su profesionalni glumci, samo da bi dobili malo saosjećanja i koristili situaciju onako kako to žele. Ali, na kraju, plaćate cenu.

4. Poznato je da ste osoba koja želi "popraviti" druge

Imate romantične slike u glavi o tome kako ljubav može premjestiti planine i promijeniti sve.Vjerujete da vaša ljubav i pomoć mogu zapravo pozitivno uticati na njega i da će se na kraju promijeniti. Ali pogodite šta – to se nikad neće dogoditi! Oštećene i toksične osobe imaju probleme koje moraju riješiti profesionalci, a ne njihove djevojke.

5. Razočarani ste u ljubavi

Možda ste jednom već bili previše povrijeđeni. Nije lako iscjeliti slomljeno srce. Toksični muškarci namirišu te stvari i privučeni su vama zbog toga što znaju da će lakše iskoristiti nekoga čiji je pogled na ljubav trenutno iskrivljen. Vi padate na njih jer su lukavi i znaju da vas mogu prevariti jer ste tako krhki.

(NN/b92.net)