Zašto neke žene više vole da budu sa mlađim muškarcima

Nova studija je pokazala da mnoge žene uživaju u zabavljanju sa mlađim muškarcima, jer to ruši društvene barijere sa kojima se tradicionalno suočavaju u vezama. One se i same pored njih osjećaju mlađe, a jedan od razloga zašto ih biraju je jer su oni snažniji i izdržljiviji.

Istraživanje, koje prenosi Psyhology Today, sugeriše da ne samo da zabavljanje sa mlađim muškarcima omogućava ženama da razbiju neke društvene norme i barijere, već su one primjetile i znatno snažniji libido u takvim odnosima.

Milen Alari sa Nacionalnog Instituta u Montrealu intervjuisala je 55 žena starosti od 30 do 60 godina koje su izjavile da imaju veze sa mlađim muškarcima. Da bi bile kvalifikovane za ovu studiju, žene su morale da budu u vezi sa muškarcem koji je najmanje pet godina mlađi od nje, a nije postojao kriterijum vezan za dužinu veze.

Ono što se izdvojilo su tri osnovna razloga zašto one uživaju u takvim odnosima.

Veća izdržljivost

Ispitanice su navele da u poređenju sa muškarcima njihovog godišta smatraju da mlađi muškarci imaju jači nagon, da mogu duže da traju tokom odnosa.

S obzirom da su mnoge žene u ovoj studiji opisale da imaju prilično visok nivolibida, one su to vidjele kao veoma pozitivan aspekt zabavljanja sa mlađim muškarcima.

Prihvataju svoju ljubavnu asertivnost

Žene u studiji su takođe opisale kako je zabavljanje sa nekim mlađim od njih omogućilo narušavanje određenih restriktivnih rodnih uloga. Odnosno, u tradicionalnim heteroseksualnim partnerstvima, od muškarca se očekuje da ima više iskustva, dok je žena tipično pasivnija i prijemčivija za njegov napredak. Žene u ovoj studiji, međutim, smatraju da im to što su starije od svog muškog partnera omogućava da prihvate svoju ljubavnu asertivnost.

Veći značaj sopstvenog zadovoljstva

U ovim odnosima žene su rekle da vole da izlaze sa mlađim muškarcima, jer su, iz njihovog iskustva, mlađi partneri bili više motivisani da pruže zadovoljstvo i zadovolji ih prije nego što su oni sebe zadovoljili.

(Politika)

