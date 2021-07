Varanje u braku je postalo toliko česta pojava, da je gotovo nemoguće izdvojiti brak u kom nije došlo do vanbračne afere.

Mnogo je stvari koje mogu da navedu nekog ko je do juče bio odan svom partneru, da počini nevjerstvo.

Kada se dogodi nevjerstvo, bilo da je trajalo jedno veče ili mjesecima, potrebna je snažna volja i trud sa obje strane kako bi se brak sačuvao.

Neminovno je da strana koja se prevarena ima milion pitanja u glavi na koje želi da zna odgovore. Ali da li na sva ta pitanja zaista treba i da dobije odgovor?

Štaviše zašto oni koji varaju u braku ne vole da razgovaraju o detaljima afere? Razgovor na ovu temu je mač sa dvije oštrice, a u redovima koji slijede otkrijte koji su to razlozi zbog kojih oni koji su počinili nevjerstvo odbijaju da zalaze u detalje.

Muškarci ne otkrivaju detalje nevjerstva jer ih je sramota

Kada njihova supruga sazna da je prevarena, muškarci većinom ne žele da zalaze u detalje nevjerstva prije svega jer osjećaju stid zbog svojih postupaka. Činjenica je da muškarci žude za divljenjem od strane ženskog pola, a razgovor o nevjerstvu u njihovoj glavi smanjuje šanse da im se njihova supruga ikad ponovo iskreno divi. Takođe oni na ovaj način misle da će umanjiti štetu.

Muškarce koji su varali brine da otkrivanje previše detalja može da ugrozi pomirenje

Još jedan od važnih razloga zbog kojih muškarci odbijaju da pred svojim suprugama pričaju o detaljima afere je taj što misle da bi im to moglo uništiti svaku šansu za pomirenjem, i samim tim ostajanjem u braku. Takvi muškarci se brinu da bi suviše detalja ostalo urezano u sjećanju njihovih supruga, te da upravo ti detalji ne bi dozvolili ženi da oprosti i zaboravi vremenom.

Preskaču detalje afere misleći da će tako suprugu poštedjeti bola

Ono što muškarci ne razumiju jeste da žena mora da zna zašto se afera dogodila kako do nje prije svega ne bi došlo opet. Često oni naglašavaju da je to samo jedna glupa greška, i da nema nikakve veze sa njihovom suprugom, što može biti samo djelimično tačno. Iako je muškarac sam donio odluku da prevari ženu, nedostatak komunikacije u njihovom braku je morao biti prisutan kako bi do neverstva došlo.

(Ženski magazin)