Zbog čega lijepe žene biraju ružne muškarce (VIDEO)

Tiktokerka Nikol Dojon objavila je video snimak u kojem je otkrila zbog čega lepe i atraktivne žene ulaze u veze sa ružnim muškarcima.

Korisnica Tik Toka Nikol Dojon koja na ovoj popularnoj društvenoj mreži deli savjete o muško-ženskim odnosima, nedavno se dotakla pitanja koje joj često postavljaju.

„Zašto su zgodne žene često u vezi s muškarcima koji nisu ni približno atraktivni kao one?“ Ona je u video snimku koji broji više od 10 miliona pregleda objasnila razlog, a priznala je i da je čudi što mnogi ovo ne znaju.

„Znate ono kad vidite par i devojka je po fizičkom izgledu daleko iznad njega, pa se drugi muškarci pitaju kako je uspeo da završi s njom? Verovatno se samo odnosi prema njoj kako treba“, rekla je i naglasila da muškarce njihova ljepota neće odvesti daleko kod žena.

„Neverovatno mi je kako ljude to toliko buni. To što si zgodan pomoći će ti samo kratko. To razumete? To što si zgodan će možda privući njenu pažnju, možda će ostati s tobom malo duže. Ali na kraju dana, ako si kreten, ako je ne tretiraš kako treba – neće te odabrati“, objasnila je ona.

„Devojka će biti s muškarcem koji je možda ‘ispod njenog nivoa’ ako se on prema njoj lepo ponaša. Muškarci će teško primetiti devojke koje im nisu privlačne fizički, ali devojke – mi volimo da izađemo na dejt s ružnim muškarcima. Ok, ako je duhovit i ako se lepo ponaša prema nama. Sanjam li o ružnom dečku? Ne, ali ako će mi poklanjati cveće svaki dan – može“, zaključila je Nikol, a prenosi Klix.ba.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.