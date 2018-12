Žene jednoglasno: Ovo su najgore osobine modernih muškaraca

Ako govorimo o ponašanju jačeg pola, ovo novo vrijeme i nije nešto zanimljivo.

Novo vreme donijelo je, pored drugačijeg razmišljanja, načina odijevanja, cjelokupnog života i nove modele ponašanja.

Te promjene naročito se vide na jačem polu, a neke od njih dame ne mogu da podnesu.

1. Nedosljednost

U svemu. Obećanjima, komunikaciji, razmišljanju, postupcima...

2. Rijetka komunikacija

Ova tačka se odnosi na sve muškarce, koji ne nestaju u potpunosti, ali ih ni nema uvijek. Sa njim se događa sljedeći scenario - Tu i tamo se vidite i tada je sve super, između vas postoji hemija, smijete se i razgovarate o svemu i svačemu, a onda se danima ne čujete. Odjednom vam stiže njegova poruka: Pa gdje si ti, ljepotice?

3. Škrtost

Ako žena ne želi da plati ništa na prva dva sastanka, to ne znači da traži sponzora, već je to neko nepisano pravilo, koje bi svi džentlmeni i oni koji se tako osjećaju, trebalo da slijede ako žele da se pokažu kao fini momci. Prema tome, svako plaća svoj dio ili dijeljenje računa nije opcija na samom početku. Ako već nemate mnogo novca, onda je sastanak mogao da bude odlazak na kafu ili u šetnju, gdje nećete morati da tražite da i žena nešto plati.

4. Izgovor "Nisam spreman za vezu"

Nema apsolutno nikakvih problema ako to izgovorite, ali samo na početku, pa da odmah znamo na čemu smo. Kada se mjesec dana redovno viđate sa ženom, čujete i ponašate kao da ste u vezi, a zatim se "sjetite" da kažete ovako nešto, to je sebično i jadno od vas i to neće trpjeti nijedna žena koja zna šta želi i koliko vrijedi. Bolje odmah iskreno recite ili objasnite nakon tih mjesec dana da ne mislite da je vaša veza ono pravo.