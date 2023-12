Žene objasnile koliko treba da traje seks sa predigrom

Ne postoji taj jedan magičan broj koji bi mogao da se odnosi na sve ljude kada im postavite pitanje „koliko seks treba da traje“, ali obično se duže povezuje sa boljim. Da li je tako i šta kažu žene?

U okviru istraživanja koje je sproveo „Journal of Sexual Medicine“ seksualnim terapeutima je postavljeno pitanje koliko dugo bi seks trebalo da traje.

Imali su četiri kategorije – dovoljno, prekratko, predugo i poželjno. Većina je ocijenila da je 1-2 minuta penetrativnog seksa prekratko, a 10-30 minuta predugo. Dovoljno je po njihovom mišljenju bilo 3-7 minuta, a željeno je 7-13 minuta.

Onda su pitali žene koliko bi one volele da im traje odnos. Većina je rekla da želi predigru koja će trajati 11 do 13 minuta, a onda 14 do 16 minuta seksualnog odnosa od početka penetracije. Kad to saberete, seks s predigrom treba da traje bar 25 do 30 minuta.

Ispostavilo se da ljudi konstantno govore da žele da im seks traje duže nego što se dešava u praksi. Istraživanja pokazuju i da je prosječno trajanje – između pet i osam minuta bez predigre.

U jednoj anketi na mreži X je postavljeno pitanje:

„Da li vam je nekad dosadno tokom penetracije i samo želite da se što prije završi?“ Čak 82 odsto ljudi od 819 koji su učestvovali su rekli „da“. Teško je prihvatiti, ali to vjerovatno znači da ste i vi ili osoba sa kojom ste bili u nekom trenutku razmišljali o registraciji kola ili sledećoj boji laka za nokte. Druga Tviter anketa sa 2.380 učesnika je pokazala da 61 odsto želi da penetracija traje 5-10 minuta, a 26 odsto duže od 11 minuta. Žene definitivno misle da duža penetracija ne podrazumijeva i bolji seks, pa to ukazuje da bi muškarci trebalo da se opuste i prestanu da zamišljaju svoju babu kako igra košarku ne bi li sprečili brz kraj. Umesto maratona – začinite stvari. Veća je šansa da ćete oboje doživjeti orgazam ako imate nekoliko kraćih seksualnih odnosa.

Lekcija koja proističe iz svih ovih brojeva? Ne morate imati duži, već bolji seks, prenosi Borba.me.

