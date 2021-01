Žene otkrivaju: Ove stvari nas uzbuđuju u sekundi

Žensko uzbuđenje i njegovi okidači često se predstavljaju kao misterije, ali to je samo mit. Pripadnice ljepšeg pola nisu isključivo vizuelni tipovi kao muškarci i njih će prije uzbuditi neke radnje, dodiri i riječi, a savjete iz prve ruke daju upravo one same:

– Poljubac u vrat je nešto od čega će me proći trnci i to je najbolji način da me partner navede da pomislim na seks.

– Nema žene koja ne voli spontanost, ali s dozom zaigranosti. Obožavam kad mi daje do znanja da me želi na mjestima na kojima to ne bi smio – na primjer, dodirima po nozi ispod stola u prostoriji punoj ljudi, hvatanjem za guzu dok stojimo u liftu.

– Obožavam kad me uhvati za ramena i počne masirati dok stojimo u redu, perem sudove… Time mi daje do znanja da brine za mene, želi fizički da mi ugodi. To je uvijek uzbudljivo.

– Iako smo godinama zajedno, još uvijek se napalim kad me on gleda i imam osjećaj da me guta pogledom u prostoriji punoj ljudi.

– Možda zvuči otrcano, ali komplimenti čine čuda. Kad mi šapne na uvo koliko sam mu lijepa, pametna ili me želi – gotova sam.

– Obožavam kad je ponosan na mene ili me brani pred drugima. Tada ga doživljavam kao pravog muškarca koji brine za svoju partnerku.

– Volim kad koristi svoje ruke i napravi od toga predigru seksa kojem se nisam ni nadala. Na primjer, gledamo televiziju, a on krene da mi masira stopala. Nastavi da me mazi po kosi, vratu, pa pređe na leđa, grudi, guzu.

– Ako prolazim pokraj njega bez odjeće, što god radio, on će obratiti pažnju. Može dobaciti komentar “dobro dupe” ili samo gledati – nekad mu kažem da je budala, nekad se nasmijem, a nekad mi je samo drago. Ta njegova zaigranost i spontanost čini čuda na moju želju za njim.

– Iznenadno buđenje milovanjem i poljupcima najbolji je način za buđenje želje. Dok me nežno dodiruje volja za seksom raste, a svako jutro bolje započne.

(Ljepota&Zdravlje)