Znakovi da trebate promijeniti partnera

Ne vjerujete u budućnost svog ljubavnog odnosa i smatrate da vas partner ne cijeni dovoljno? Ako se prepoznajete u ovim tačkama, onda biste ga svakako trebali zamijeniti boljim muškarcem.

1. Nema vremena za vas

Međutim, uvijek nađe vremena za druge ljude i otkazuje vaše planove kako bi se družio s njima.

2. Nikada vam ne kaže "hvala"

Volite ga i pokušavate mu ugoditi tako što se brinete za njega, kuvate mu omiljena jela i upšteno udovoljavate njegovim željama, ali on vam baš nikada ne zahvali za to. Izgleda da on ipak ne zavređuje takav kraljevski tretman.

3. Ne pita vas za savjet

Kada donosi odluke, neće vas tražiti, čak ni kada bi te odluke mogle uticati na vašu vezu.

4. Ne zanima ga vaše mišljenje

Vi itekako imate pravo glasa u svemu što se tiče vaše veze, ali on zanemaruje vaše stavove i ne pita za vaše mišljenje.

5. Radi planove bez vas

Došao je kući i rekao da idete na večeru s njegovim prijateljima, a nije vas nazvao da pita imate li vremena i želite li uopšte ići vani? Ne samo da ne cijeni vas nego ne cijeni ni vaše vrijeme, a takođe smatra da za njega morate uvijek biti dostupni.

6. Lijen je

Vama prepušta sve kućanske obveze i ne pada mu na pamet pomoći vam. U zdravoj vezi obveze se dijele na pola.

7. Misli da vam je s njim "upala sjekira u med"

Voli se pohvaliti kako je sjajan i misli kako biste trebale biti sretne i zahvalne jer ste s njim. Vjerujte, ima puno boljih muškaraca, a vi zaslužujete jednog od njih.

8. Vara vas

Treba li vam snažniji dokaz od ovoga da vas nimalo ne cijeni? Zamijenite ga dobrim muškarcem, pod hitno.

(zadovoljna.hr)