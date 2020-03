Znate li ko su aseksualci?

Aseksualnost označava pojedinca koji ne osjeća nikakvu vrstu seksualne privlačnosti prema drugoj osobi. To znači kako ga seksualno ne uzbuđuje niti pripadnik suprotnog, niti istog spola, odnosno da se osjeća lišeno seksualnih poriva.

U posljednje dvije decenije sve je više ljudi koji se izjašnjavaju kao aseksualni, ali taj termin i dalje mnogi krivo tumače.

Naime, ljudi koji su aseksualni nemaju strah od romantičnih odnosa ili seksa, a iako se još uvijek vode rasprave oko toga treba li aseksualce uključiti u LGBT zajednicu, čak i stručnjaci smatraju da bi se aseksualnost zaista trebala klasifikovati kao seksualna orijentaciju, piše AEON.

Naučnici nisu u potpunosti sigurni šta zapravo znači aseksualnost. Na papiru, koncept je jasan: aseksualne osobe jednostavno ne osjećaju seksualnu privlačnost. Ali, taj fenomen još nije do kraja istražen, pa je još mnogo otvorenih pitanja.

Bolje rečeno, čitav je niz očitih i zanimljivih pitanja koja se tiču seksualnosti koja ne dovodi seksualne želje i spajanja dvoje ljudi. Neka od pitanja su koliko često aseksualni ljudi masturbiraju i imaju li seksualne fantazije.

U cilju boljeg razumijevanja aseksualnih ljudi Morag Jule, Lori Broto i Boris Gorzalka, naučnici s kanadskog univrziteta "British Columbia", proveli su istraživanje na uzorku od 739 ljudi, od kojih je 351 bilo aseksualno. U anketi su ih pitali o njihovim seksualnim iskustvima i fantazijama.

Naime, pokazalo se da postoje značajne razlike između seksualnih i aseksualnih grupa na temelju obrazaca vezanih uz masturbaciju i seksualne fantazije, kao i u sadržaju samih seksualnih fantazija. Ali, jednako tako postoji i zapanjujuća sličnost između te dvije grupe.

Na primjer, gotovo polovina aseksualnih žena i tri četvrtine aseksualnih muškaraca reklo je da imaju seksualne fantazije i da masturbiraju, iako imaju manjak seksualne želje prema drugim ljudima te se izjašnjavaju kao aseksualni. Uz to, dobar se dio seksualnih fantazija kod svih učesnika, bili oni seksualni ili aseksualni, preklapa.

"Imam seksualne fantazije, ali većinu vremena ne uključuju mene, kao ni osobe iz moje okoline. Maštam o fikcijskim muškim parovima i njihovoj romantičnoj i seksualnoj vezi. Sve su to monogamne veze u kojima su oba partnera vjerna jedan drugome (nemaju afera). Budući da sam parove sama izmislila u mojim seksualnim maštarijama variraju različite seksualne preference i fetiši", opisala je istraživačima pozadinu svojih seksualnih fantazija jedna 19-godišnjakinja.

Žena u dobi od 35 godina koja se takođe izjasnila kao aseksualna otkrila je, pak, da voli gledati druge ljude kako uživaju u svojoj seksualnosti.

"Sviđa mi se uloga voajera, ali volim da budem predmet nečije seksualne uzbuđenosti. Iako se i sama u takvim situacijama dosta uzbudim, ne bih to zvala seksualnim uzbuđenjem. Moje se tijelo očigledno uzbudi, ali ja nemam nikakvu želju biti uzbuđena. Volim da budem osoba koja se ne upušta u seksualno ponašanje, već ga provocira kod drugih. Volim vidjeti svog romantičnog partnera kako prolazi kroz neugodne situacije koje sam ja stvorila, jer smatram kako je njegova volja da rizikuje svoju ugodu odraz njegove odanosti prema meni. Volim vidjeti da sam izazvala partnerovo uzbuđenje i zadovoljstvo. Takve me situacije mame i čine emocionalno uključenom u seksualni odnos, ali seksualno sam nezainteresovana iako moje tijelo to ne pokazuje", kaže ona.

Nije isključeno da aseksualne osobe ima seksualne fantazije. Ali to opet ne znači da su seksualne fantazije kod njih odraz prirodne seksualne želje. Kao što se vidi i iz citiranih izjava aseksualne osobe najčešće maštaju ne kao učesnici seksualnog čina, već kao njegovi posmatrači.

Istraživanje kanadskih naučnika potvrdilo je da stvarno postoje i ljudi koji uopšte nemaju seksualnih fantazija. Aseksualnih ljudi koji nikada nisu imali seksualnu fantaziju prema istraživanju je 20 odsto među muškom populacijom i 35 odsto među ženskom, dok je procenat seksualnih ljudi bez seksualne fantazije jednak nuli.

