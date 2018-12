Znate li ko su panseksualci?

Mnogi ljudi ne znaju da su panseksualci dok im se ne objasni šta to zaista znači.

Ljudi koji se identifikuju na ovaj način tvrde da ih ne privlači pol nego ličnost partnera, te da se ne ograničavaju time da li će im se svidjeti samo muškarci ili samo žene, jer oboje dolazi u obzir.

Stranica "Cosmopolitan" prenosi razlike i činjenice o panseksualcima te navodi kako se oni zaista razlikuju, otkrivajući tako da ih je mnogo više nego što mislimo.

1. Biti panseksualac nije isto kao biti biseksualac

Iako postoji dosta sličnosti između ova dva pojma, postoje sitne razlike koje ih razdvajaju. Biseksualci su ljudi koje privlače oba pola, a panseksualci ne vide pol nego ih privlači nečiji karakter i energija kojom zrači.

2. Panseksualci nisu "zbunjeni"

Oni tvrde da znaju ko su i da znaju šta im se sve može svidjeti. Takođe, oni imaju svoj tip osobe s kojom žele da budu te teže da je pronađu. Svjesni su da mogu biti i sa muškarcima i sa ženama, te se ne osjećaju zbunjeno po pitanju seksualnosti.

3. Ne mogu biti "sa bilo kim"

Mnogi ljudi griješe kada kažu da panseksualci mogu biti sa bilo kim. Panseksualci kažu kako najčešće čuju pitanje "To znači da ne biraš s kim ćeš biti? Može to biti apsolutno bilo koje biće koje ti se svidi?", te tvrde da to nema nikakve veze sa realnošću. Oni biraju samo ljude koji ih privuku svojim karakterom i ponašanjem, te samo sa njima žele ostvariti dublji odnos.