Zombing odnos: Da li ste njegov dio?

Zašto novi fenomen naziva bivše "zombijima"?

Izgleda da nije svima poznato, jer zašto biste napisali poruku svom bivšem i pokušali da oživite vezu koja je davno okončana? Usput, postoji naziv za ovaj fenomen - o njemu ćete saznati odmah.

Riječ iz svijeta milenijalaca

Zombing je još jedan fenomen poput stalkinga, goustinga i sl. U poređenju s njima, zombiji su relativno bezopasni i zombing znači trenutak kada se čovjek koji je nestao iz vašeg života odjednom vrati. To obično izgleda ovako: mirno se bavite svojim poslom. U ovoj fazi ništa ne predstavlja problem; oglašava se signal za poruku: takođe je sve mirno; primijetili ste da je ova poruka od bivšeg; ostatak dana provodite s jednim pitanjem u glavi: zašto?! I momak može da napiše nešto što je vrlo bezopasno, poput "Danas je lijepo vrijeme" ili "Imaš lijepu profilnu sliku". Nije jasno da li on ne shvata stepen svoje rigoroznosti u vašem srcu ili želi da postane "zombi" - moramo reći, uspio je.

Fenomen nije nov - čak su uspjeli da ga ismijavaju u filmu "O čemu muškarci pričaju". Ali uz pomoć digitalne tehnologije postaje popularan. Nekad je bilo teže: morali smo pronaći nove brojeve telefona i pitati prijatelje da li se "žrtva" preselila. Zatim još jedan sastanak koji treba izgraditi tako da ono što se dešava nije izgledalo kao da je sve planirano prije tri mjeseca. Sada je dovoljno da se raspitate na društvenim mrežama da biste stupili u kontakt. Obično uslovni "zombi" ne želi da vam potpuno pokvari živce svojim prisustvom ili nerviranjem. On samo ne razmišlja o vašem stanju. Ovi momci jednostavno nemaju dovoljno samosvijesti i često jednostavno besramno upadnu u prostor bivše djevojke. Zombi najčešće oživi tokom rođendana ili novogodišnje noći. Najčešće jer nije našao drugog partnera za neobuzdanu zabavu uz piće, pa zato pokušava da vam se obrati - savršeni saputnik večeri, makar i bivši. Uzgred, djevojke takođe ponekad "ustaju iz mrtvih", imajte i to na umu.

Da li se pronalazite?

"Zombiji se moraju poslati u grob". Ponekad takav pokušaj stupanja u kontakt izgleda čak i uvredljivije od gostinga: može se uporediti s pokušajem invazije na vašu teritoriju bez ikakve objave rata i izjave o namjerama. To je poput dolaska kući u tri sata ujutru, umrljati pod u kuhinji i otići uz zalazak sunca - iako vas više nije briga, svejedno morate to da očistite. Ista stvar se događa tokom razgovora: "zombija" nije briga šta sada radite i koji su vam planovi za dan. Za njega je važno da zna da će u vama pronaći rezervnu opciju za slobodno vrijeme ili barem nahraniti svoj ego. Zato se priče u kojima je bilo mjesta za zombije ne završavaju srećnim okupljanjem bivših ljubavnika. Najgori način reagovanja na zombije je pisanje nečega u odgovoru. Ako se bivši ograničio na skromni pozdrav ili komentar na vaš post, ne reagujte ni na koji način. Mrtvi ljudi ne govore, upamtite ovo. Nemojte ni pokušavati da opravdate dugo odsustvo momka niti pokušavajte da smislite zašto su se ipak odlučili za pisanje. Ako muškarac jasno objasni zašto je u to vrijeme prestao da razgovara ili zašto vas trenutno kontaktira, u načelu možete da razmislite da li da nastavite da se dopisujete s njim. Međutim, u pravilu su "zombiji" ograničeni na neobavezujuće poruke.

Usput, imate svako pravo da se ljutite na bivšeg, pogotovo ako ste se rastali s njim daleko od prijatelja ili je on otišao bez objašnjenja.

Ako sami povremeno pokušavate da postanete "zombi" pokušajte da otkrijete zašto ovo radite. Ako se raskid dogodio na vlastitu inicijativu, razmislite koliko bi bilo prikladno da pišete bilo šta.

(Heroine.ru)