Austrijanac uz pomoć BMW-a napravio revoluciju sa letačkim odijelom

Jednom kad se wingsuit skakači otisnu prema tlu, njihov smjer kretanja je isključivo prema tlu. Tako je bilo bar bilo do sada. Austrijski wingsuit letač Peter Salcman sa tim istim odijelom uspio i da poleti.

Salcman je, u nastojanju da taj ekstremni sport digne na novi nivo, zamislio kao idući korak mogućnost slobodnog leta u svim smjerovima. Uz pomoć BMW-a je osmislio i napravio dodatak za odijelo koji omogućuje skakaču da se vine u visine, prenosi Zimo.

S obzirom na to da je pogon impelera (rotora koji je osmislio) električan, to omogućava da se dvomotorni sistem pričvrsti vrlo blizu tijela letača, tačnije na stomak. Takođe, nije toliko bučan ili prljav kao što bi to bio klasični sistem na fosilna goriva.

Za razvoj dvostrukih impelera obima 12,5 centimetara, a koji se nalaze u kućištu od karbonskih vlakana i aluminijuma, bile su potrebne tri godine. Svaki od impelera vrti se na 25.000 okretaja u minuti i ima snagu od 15 kilovata.

Pokreće ih litijumska baterija napona 50 volti, a čitav pogonski sistem težak je oko 12 kilograma.

Za svoj prvi let Salcman je prvobitno odabrao tri velika solitera u Južnoj Koreji, koja je želoo da preleti u manevru naglog uspona. Zbog pandemije, ti su mu planovi propali.

Ipak, u rodnoj je Austriji pronašao prirodnu zamjenu - planinski lanac koji se zove "Tri brata".

