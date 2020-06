Jako korisni modni savjeti za muški pol

Ako ste jedan od onih muškaraca koji ne prati modu i moda ih ne zanima, na pravom ste mjestu.

Kajiš i cipele uvijek moraju ići zajedno

Pripazite da vam boja kajiša i cipela ne odskače, oni moraju biti dobro iskombinovani. U protivnom biste mogli pogriješiti s cijelom odjevnom kombinacijom. Držite se crne, smeđe ili boje konjaka jer njih je najlakše kombinovati zajedno.

Uskladite košulju i kravatu

Još prije nekog vremena modni znalci su tvrdili da uz košulju obvezno mora ići i kravata u istoj boji. No, s obzirom na to da se vremena mijenjaju, danas više nije tako. Danas se čak preporučuje igranje s nekoliko boja kako biste bili što originalniji. No, ipak, uvijek budite sigurni da su kravata i košulja u skladu, bilo bojom ili stilom. Poigrajte se kravatom s dijagonalama ili tačkicama, ali pazite da ne odskače bojom.

Čarape

Iako se čarape u mnogim kombinacijama ni ne vide, budite oprezni u slučaju kada će se vidjeti. Stoga, izbjegavajte bijele čarape jer gotovo da ne postoji prigoda za koju bi one bile primjerene. Možda jedino kod odlaska na tenis.

Sat

Sat je odličan dodatak koji nadopunjuje svaki stil i mnogi modni stručnjaci savjetuju da ga mora imati svaki muškarac. No, on isto tako mora biti usklađen s ostatkom odjeće. Želite li izbjeći muke s kombinacijama, birajte sat s metalnim remenom koji će odgovarati svakoj kombinaciji.

Naočale

Naočalama možete lako i jednostavno pokazati svoj stil, osobnost i kreativnost. Naočale ne služe samo da bi popravile vid, već mogu popraviti i cjelokupan stil. Potrudite se i odaberite one koje će pristajati vašem obliku lica, stilu i ličnosti.

