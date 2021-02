Kako da postanete bolji suprug

Nemojte čekati da vas supruga zamoli da nešto uradite - osvijestite se i preuzmite odgovornost! Svaki supružnik ima svoje prednosti i područja u kojima ima prostora za poboljšanje.

"Ne postoji čarobni napitak koji će svakog muškarca učiniti savršenim mužem. Međutim, kao bračni terapeut koji redovno sarađuje sa parovima na poboljšanju njihovih odnosa, definitivno mogu reći da postoje određeni alati i vještine koje bi svi oženjeni muškarci trebali imati kako bi bili dobri partneri", napisala je Kiaundra Džekson, bračni terapeut.

Evo ih samo nekoliko:

Postavite sebi ovo pitanje: "Kako te mogu bolje voljeti ove sedmice?"

Želje i potrebe čovjeka se mogu redovno mijenjati. Važno je provjeriti to kod svoje supruge kako biste saznali šta im treba da biste ih bolje voljeli. To može biti pomoć oko djece, masaža leđa, više maženja ili jednostavni kratki poziv za vrijeme dana kad ste odvojeni. Postavljanje pitanja ne samo da im omogućava da vam direktno kažu kako postati bolji suprug, već im daje do znanja da vam je stalo.

Poljubac od šest sekundi

Znam o čemu razmišljate: Ko računa koliko dugo se ljubi?

Pa, možda je to nešto za isprobati. Podijeliti ovakav poljubac nije isto što i samo dodirivanje usnama. Poljubac od šest sekundi dovoljno je dug da se vaša supruga osjeća željeno. Nije dovoljno dugo da dođe do seksualnog uzbuđenja, ali jasno pokazuje privlačnost koju oboje dijelite jedno prema drugome. A mogao bi biti i dobra uvertira u seks kasnije tog dana koji je puno vjerovatniji nakon ovakvog poljupca.

Razgovarajte o tome kako ste se upoznali

Kada ste zadnji put razgovarali sa suprugom o tome kako ste se upoznali? Porazgovarajte o tome gdje ste se i kada upoznali, kakav je bio vaš prvi sastanak. Ponekad je važno podsjetiti sebe (i svoju suprugu) zašto ste se uopše odlučili vjenčati.

Govorite njihov ljubavni jezik

Poznavanje i korištenje ljubavnog jezika supruge može vam uštediti puno vremena. Prema bračnom savjetniku dr Gariju Čapmanu postoji pet glavnih ljubavnih jezika: riječi potvrde, fizički dodir, djela služenja, kvalitetno vrijeme i pokloni. Obavezno pokažite ljubav supruzi onako kako ona želi biti voljena, a ne onako kako vi želite biti voljeni. Možda vi volite dobijati poklone, ​​ali sve što ona želi je zagrljaj!

Naučite jezik izvinjena svoje žene

Jeste li uopše znali da postoji jezik izvinjenja? Slično jeziku ljubavi, jezik izvinjenja osobe je specifičan način na koji voli primati izvinjenja. To je važno kada se bavite rješavanjem sukoba i može biti odlučujući faktor kada pokušavate prevazići neke nesuglasice. Ako ne znate kako vaša supruga voli primati izvinjenja, otvorite razgovor o tome kako biste vidjeli šta smatra značajnim.

Preuzmi odgovornost za svoje greške

Nije za sve kriva jedna strana! Ponekad ste vi ti koji stvarate probleme ili barem oboje pridonosite određenom problemu. Izuzetno je važno preuzimanje odgovornosti za svoje ponašanje. Ako nikada ne preuzimate odgovornost, to je kao da ste rekli da ste savršeni i da nikad ne griješite. Svi znamo da to nije istina. Stvorite naviku prihvatanja svoje greške i izgovaranja ove tri snažne riječi: Žao mi je.

Ne pretpostavljajte

Ponekad biste mogli pomisliti da toliko dobro poznajete svoju suprugu da znate kako će se osjećati u bilo kojoj situaciji. Ali kad pretpostavite o čemu razmišlja vaša žena, to otvara vrata za sukobe i stres - jer joj možda nećete dati prostora da vam kaže šta joj se stvarno događa u glavi, a mogu i shvatiti situaciju na način da moraju birati između vašeg načina ili ničega. Da biste izbjegli pretpostavke, sve što trebate je biti znatiželjan. Postavljajte pitanja, dobijajte dodatne informacije i pobrinite se da je komunikacija između vas i supruge jasna.

Oprostite - što prije i često

Uvijek kažem da je brak dvoje ljudi koji su jako dobri u opraštanju jedno drugome. Ako partneru ne možete oprostiti sitnice koje je učinio, imaćete sve više problema i nesuglasica.

Nastojte razumjeti, a ne složiti se

Vi i vaša supruga nećete uvijek imati isti pogled na stvari, na primjer kad je riječ o raspodjeli odgovornosti kod kuće, ličnim ciljevima, finansijama, roditeljstvu i sličnom.

Ilustracije ljubavnih parova

Vaš bi cilj trebao biti razumjeti njihovu perspektivu i zašto vjeruju u ono u šta vjeruju, umjesto da ih pokušate pridobiti na svoju stranu. Kad postoji razumijevanje među partnerima, lakše je doći do kompromisa i zajedno tražiti rješenja koja će svima odgovarati.

Priuštite svojoj ženi vrijeme za nju samu

Nije poenta da ste non - stop zajedno. Zdravo je da parovi neko vrijeme provode i odvojeno. Priuštite vašoj supruzi da se udalji od vas (i djece ako ih imate) što će joj dati vremena da se opusti, uživa u miru i tišini i na kraju, osvježena se vrati kući. Provođenje vremena s prijateljima ili slobodan dan koji će iskoristiti za sebe svakog bi napunio energijom.

Pomozite sa osmijehom

Svima nam je povremeno potrebna pomoć. Bez obzira govori li to vaša supruga ili ne, vaša je odgovornost obratiti dovoljno pažnje supruzi da znate kad treba uskočiti. To može biti pranje odjeće, pomoć djeci u virtuelnoj školi, kuvanje obroka, pranje suđa ili čišćenje. Bez obzira koji je zadatak, odgovornost treba podijeliti kako se vaša supruga ne bi osjećala preplavljeno.

Suočite se sa vlastitim problemima

Ne mogu vam reći sa koliko sam parova radila koji misle da imaju problema u vezi, dok u stvarnosti problem u vezi postoji samo zato što oni sami sa sobom imaju probleme. Ako imate problem sa organizacijom, slušanjem, empatijom, samopoštovanjem, novcem, čistoćom - to su pojedina područja na kojima treba što prije poraditi na vlastitom razvoju. I upamtite: Uredu je potražiti stručnu pomoć ako vam je potrebna!

Uzmite pauzu od tehnologije

Provedite neko kvalitetno vrijeme sa svojom suprugom bez telefona, prenosnih računara i tableta koji vam mogu odvratiti pažnju od partnera. Neka vam bude zadatak provesti zajedno najmanje 15 minuta dnevno bez tehologije.

Preuzmi vođstvo

Nemojte čekati da vas supruga zamoli da nešto uradite - osvijestite se i preuzmite odgovornost! Svaki supružnik ima svoje prednosti i područja u kojima ima prostora za poboljšanje. Preuzmite vođstvo u područjima u kojima ste dobri i koja sa lakoćom obavljate. Ako ste dobri u finansijama, napravite kućni budžet i vodite računa o troškovima te postavite finansijske ciljeve, kao na primjer planiranu štednju za 12 mjeseci. Ako volite čitati pomozite djeci sa lektirama. Vjerujte mi, ovo će ublažiti toliko stresa i olakšati stvari u vašem braku.

Pazite na zdravlje

I ne samo na vaše fizičko zdravlje - uključimo i vaše mentalno, emotivno i duhovno zdravlje. Prije svega, divno je kad neko pokušava poboljšati sva područja svog života. Ali isto tako, vaše pojedinačne borbe u bilo kojem području vašeg života mogu se preliti u vaš brak i izazvati dodatne problema. Na primjer, ako se jedan partner bori sa depresijom, ali nije voljan potražiti stručnu pomoć, situacija nesumnjivo može uticati na drugog partnera, vezu i cijelu porodicu.

Zaključak

Postepeno uključivanje gore navedenih malih promjena sa vremenom može dovesti do dugotrajnih rezultata. Možda već radite neke od ovih stvari (što je sjajno!), a druge su vam možda potpuno nove ideje.

Bez obzira gdje se našli, uvjerena sam da stvaranje i pridržavanje ove kolekcije malih poboljšanja u vezi može promijeniti vaš odnos na bolje. To je poput građenja mišića: Što više ih koristite, to postajete jači piše Majnd Bodi Grin.

