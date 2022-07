Kako da spriječite povrede u teretani?

Evo nekoliko savjeta kako da spriječite tipične povrede i upale u teretani tokom vježbanja.

Lakat

Uzroci: Tenis, zgibovi, ceger za kupovinu – sve što napreže tetive nadlaktice.

Prevencija: Duže vrijeme oporavka.

Ako se povrijedite: Odmarajte se. Masirajte. Led. Savijajte ručni zglob nagore i nadole kako bi tetive ostale opružene.

Ako postane hronično: Usredsrijedite se na vježbe sa ručnim zglobovima. Ojačajte ramena.

Leđa

Uzroci:Podizanje teških predmeta, loše držanje.

Prevencija: Ojačajte torzo.

Ako se povrijedite: Svedite kretanje na minimum. Led osam puta dnevno. Poslije 48 sati, pokušajte sa laganim, kratkim istezanjem.

Ako postane hronično: Uvijek se istegnite prije nego što nešto počnete da radite.

Gležanj

Uzroci: Skakanje, iznenadni pokreti u stranu.

Prevencija: Patike koje vam odgovaraju.

Ako se povrijedite: Led, kompresija i podizanje. Tokom oporavka, za pun opseg pokreta, pokušajte da ispišete slova abecede nožnim palcem, dok ležite.

Ako postane hronično: Učvrstite ili uvežite gležanj pre aktivnosti.

Rame

Uzroci: Neočekivani trzaji, posebno dok su ruke podignute.

Prevencija: Napravite pauzu. Pored toga, popravite držanje. Ako se povredite: Nastavite da se krećete. Masirajte.

Ako postane hronično: Lezite na stomak, na benč, tako da vam ruke vise pored, držeći lakše tegove. Palčeva okrenutih nagore, podignite ruke paralelno sa podom; zastanite, a zatim ih pomjerite za 30 stepeni, prema ramenima. Tri serije od po deset ponavljanja.

Koljeno

Uzroci: Aktivnosti koje zahtjevaju repetitivno naprezanje kolena. Prevencija: Udobne patike, istezanje. Ako se povrijedite: Led tokom 48 sati. Pokušajte sa zagrijanom nogavicom.

Ako postane hronično: Držač za koleno. Međutim, nemojte se previše oslanjati na njega, jer to može dovesti do slabljenja drugih mišića i do ponavljanja povrede.

Svjedočanstvo: Skok-čučanj sa prslukom sa tegovima

"Ovo mi dopušta da povećam snagu donjeg dijela tijela, ali isto tako i da radim na svojoj eksplozivnosti. Uvijek pazim da se spustim u dovoljno nizak čučanj kako bih istegao potkoljenske tetive i glutealne mišiće, u kojima leži moja snaga", kaže Hose Fernandes, Miami Marlins, početnik godine iz Nacionalne lige, prenosi Esquire.rs.