Kako privući ženu - osvojite žensko srce

Za one muškarce kojima je to nepoznanica, koji su novi u svijetu odnosa između muškaraca i žena, kao i za one kojima dobro dođe savjet više ili jednostavno vole stvari sagledavati iz drugog i šireg pogleda odgovora na ovo pitanje.

1. Ne trebate izgledati kao filmska zvijezda

Naravno, žena će se zaljubiti u muškarca djelomično i zbog toga što joj se sviđa njegov izgled. Ali za ženu, kada joj se sviđa izgled muškarca znači to, da joj se sviđa izgled njegovih očiju kada je gleda. Svaka žena želi biti centar muškarčevog svijeta. Ako se tako osjeća u vašem društvu, poželjeće vas ponovno vidjeti. Kako dakle izgleda ženama privlačan muškarac? Muškaraca koji je potpuno zaokupljen razgovorom s njom i koji ne gleda prekrasne žene za susjednim stolom svaka će žena smatrati neodoljivim.

2. Ne trebate biti bogati

Muškarci se često žale jer smatraju kako žene privlače samo bogati i moćni muškarci. Istina je da žene instinktivno privlači takav tip muškarca, ali većina žena je dovoljno pametna i sposobna ignorisati taj instinkt. Žene su danas dovoljno sigurne u svoje sposobnosti, pa su odavno prestale tražiti muškarca koji će u njihov život donijeti finansijsku sigurnost.

Ako niste ni moćni, ni bogati, ženama još uvijek imate mnogo toga za ponuditi. Moderne žene žele društvo, komunikaciju, osjećajnost, saosjećajnosti, zaljubljenost i potporu. Imate li te karakteristike, svaka žena će biti srećnija sa vama nego sa nekim bogatim muškarcem.

3. Morate biti srećni

Žene privlače muškarci kod kojih osjete da je njena perspektiva bolja sa njim nego bez njega. Dakle, želite li privući idealnu ženu, potrudite se bar izgledati kao da se dobro zabavljate. Misli li žena kako uživate u životu, privući ćete je, jer će pomisliti kako će i njen život postati zanimljiviji. Kada žene govore o muškarcu sa kakvim bi htjele biti, najčešće navode ove kvalitete: dobra ličnost i smisao za humor. Pod tim misle da žele srećnog i zadovoljnog muškarca. Žele muškarca koji voli sebe i svoj život, ne žele muškarca koji mrzi svoj posao, svoj život, svoju bivšu, svoje roditelje, svoj izgled i svijet generalno. Ako niste zadovoljni sa svojim životom, držite to za sebe i radite na rješenju problema. Žene privlače muškarci koji znaju uživati u životu. Vaša partnerka ne bi trebala biti vaš psihoterapeut ili advokat.

4. Ako vas veza deprimira, prekinite je

Ako vas odnosi sa partnerkom deprimiraju, niste zadovoljni vezom i tražite drugu ženu koja bi je zamijenila, sigurno je nećete pronaći dok ste u vezi. Jedan od razloga zbog kojih ne privlačite druge žene je upravo nezadovoljstvo postojećom. Zbog toga nemojte ostajati u vezi za koju vidite da ne vodi nikud. Bolje biti sam nego s bilo kim. Kada ste na pola u vezi, a na pola tražite novu partnerku niste nigdje. U stvari niste potpuno dostupni za druge, a one to vrlo brzo osjete. Žene su sposobne osjetiti vašu nemogućnost da budete potpuno predani, a na taj način ostajete zaglavljeni u vezi koja vas ne ispunjava.

5. Projektujte dobru sliku o sebi

Jeste li stabilni, uravnoteženi, smireni sa obje noge na zemlji i sa glavom na ramenima? Znate li ko ste? Ili još uvijek tražite? Žene vole muškarce koji djeluju čvrsto, a ne mekušce. Jeste li pouzdani? Može li vas se u svakom trenutku pronaći li ste tip koji zna iznenadno nestati, na kojeg se ne može osloniti i do kojeg je teško doprijeti? Imate li čvrstu polaznu tačku? Bi li se neka žena osjećala sigurno ako bi se udala za vas, bi li vam dopustila da koristite njene kreditne kartice, ispisujete njene čekove i najvažnije da budete otac njene djece? Bi li se osjećala sigurno ostavljajući svoju djecu kod vas? Ako ste divlji i lud tip osobe, takve ćete i žene privlačiti. Stabilne žene koje privlače divlji muškarci samo vas zavaravaju. Jer kada žena želi dugoročnu vezu, želi pouzdanog muškarca. Želi nekoga koga će moći upoznati sa roditeljima bez i trunke nesigurnosti. Želi nekoga koga će moći upoznati sa poslovnim saradnicima bez straha da će izgubiti posao ili da će je osramotiti. Želi nekoga na koga će se moći osloniti. Kada ste spremni za ozbiljnu vezu, potpuno izbacite svoje mladalačko ponašanje. Dopustite ženi da vidi muškarca sa kakvim želi otići kući.

6. Želite li se zaljubiti ili vam je stalo samo do seksa?

Želite li samo seks bez ikakvog uplitanja emocija? Žene i ne privlače muškarci koji nisu sposobni voljeti, oni koji žele seks bez komunikacije, privlačnosti i predigre. U stvari ženama je važnije da misle kako se zaljubljujete u njih, nego da ste zgodni. Ako osjećate da se ne možete zaljubiti, ili ste u prošlosti bili toliko povrijeđeni da se bojite biti otvoreni, moraćete se potruditi i dopustiti mogućnost zaljubljivanja.

7. Zaljubljenost je važna, ali morate još više

Žene žele da se voli njihova duša, njihova inteligencija, strast, smisao za humor i trud oko vas. One trebaju osiguranje kako seks nije jedina stvar koju želite od njih. Zbog toga želite li seks, zapravo trebate pridati seksu sporednu ulogu i tražiti druge stvari koje vam se sviđaju kod nje. Pitajte za mišljenje. Razgovarajte sa njom. Neka misli kako vam je važna. Pokažite poštovanje za njene sposobnosti izvan spavaće sobe. Bavi li se nekom dobrotvornom aktivnosti? Pokažite zanimanje i vi. Je li strastveni ekologist? Brinite se za okolinu. Šta god nju zanima i ono što joj je važno, neka postane i vama, bez obzira kakvo prethodno imali mišljenje o tome. Ne morate se slagati sa svim što ona misli, ali pokažite sličnost.

8. Izučavajte umjetnost osvajanja

Naravno, želite seks. Žene to znaju i to očekuju. Ali većina muškaraca nikad se ne približi dovoljno ženi da bi došlo do njega. Oni prave male, neprimjetne korake, očekujući od žena strastvene odgovore. Ako žena ne reaguje na vaše ponašanje to još uvijek ne znači NE. Dosta žena čeka od muškaraca prvi korak. One su naučene kako dobre djevojke ne žele seks. Što znači da i ako žele neće vas zgrabiti i strgnuti vam odjeću. One se takođe boje odbijanja. Postoji jednostavno pravilo koje trebate slijediti. Žene čekaju da vi napravite prvi korak. Međutim, upotrebi li rječcu NE u bilo kojoj varijaciji, ne želim, nemoj, ili sl. ne smijete nastaviti. Budete li i dalje uporni, sve nakon tog trenutka smatra se seksualnim napastovanjem. Uvijek postoji sljedeći put. U međuvremenu radite na svojoj romantici. Želite li biti uspješni kod žena slijedite rituale, čak i kada mislite da su smiješni. Volite njen um i njene dobre osobine. Ako se čini srećnom nastavite. Pokažite svoju zaljubljenost i ona će vam uzvratiti istom mjerom.

(opusteno.rs)