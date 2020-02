'Kralj' Tindera otkriva: Ovakvom profilu niko neće moći odoljeti

Tinder je jedna od najpopularnijih dejting aplikacija na svijetu. To dokazuje i činjenica da brojka jedinstvenih korisnika prelazi vrtoglavih 50 miliona. Kako onda u cijelom tom moru krupnih riba napraviti profil koji će se isticati među ostalima?

Otkrivamo vam Tinder čudo po imenu Stefan-Pierre Tomlin, muškarca s najviše desnih svajpova na svijetu.

Stefan-Pierre, 29-godišnji voditelj i model iz Londona, 2017. godine proglašen je najomiljenijim muškarcem na ovoj aplikaciji za dejtanje. Iako je i sam na prvu mislio da je sve to jedna velika šala, Tomlin je svoju slavu nakon dobijene titule izgradio doslovno preko noći i osnovao kompaniju "StefCan", koja se bavi savjetima za kreiranje savršenog Tinder profila, prenopsi jutarnji.hr.

Od 2017. do danas Stefanov profil svajpan je udesno čak 14.600 puta, a na Instagramu broji preko 170.000 zaluđenih pratiteljica. Iako je nemoguće zanemariti njegov božanstveni izgled i činjenicu da ima istančan ukus za modu, Stefan tvrdi da je za velike brojke zaslužna upravo njegova svakodnevna aktivnost na profilu.

Za savršen Tinder profil nije dovoljna samo fotka dobrog torza ili pokazivanje "malo više kože".

Donosimo 10 savjeta kako kreirati profil koji će definitivno zaslužiti desni svajp.

1. Glavna fotografija mora imati svjetlu i žarku pozadinu

Prvi dojam je najbitniji u svemu, pa tako i na aplikacijama za upoznavanje, gdje se on ostavlja upravo preko - fotografije. Ako je fotografija dobra, sasvim sigurno neće proći nezapaženo, njome se privlači interes. Stefan-Pierre tvrdi da korisnici aplikacija imaju 0,5 sekundi da odluče žele li nekoga više upoznati. To se odnosi na trenutak u kojem ugledamo fotografiju drugog korisnika, stoga je vrlo važno imati dobru prezentaciju želimo li ostati primijećeni, a "gospodin Tinder" ističe da je jako bitno i da je sama pozadina žarkih boja koje lako upadaju u oko. Po njemu su najbolji izbor žuta ili plava boja jer su one najugodnije oku promatrača.

2. Svaka galerija mora sadržavati barem jednu sexy fotografiju u prazničnom izdanju

S obzirom na to da Tinder galerija podržava samo šest fotografija, bitno je da svaki korisnik dobro razmisli o tome koje praznično doba najbolje ističe njihove adute. Prema ovom matching stručnjaku, fotografije s odmora nešto su s čime korisnici ne mogu promašiti. Sve dok se oni nalaze na njima.

3. Svaka fotografija mora biti drugačija - i izgledati iskreno

Iako korisnici preferiraju stavljati glamurozne fotografije, svi već znaju da takve stvari baš i ne prolaze. Isto tvrdi i Stefan- Pierre, koji kaže da prikazivanje hobija i iskrene životne fotografije privlače više interesa od onih površnih.

4. Budite aktivni na Tinderu u nedjelju u 14 h

Dosta o fotografijama, prelazimo na dio kad se postavlja pitanje - kada je najbolje vrijeme za svajpanje. Prema riječima poznatog stručnjaka, nakon nedjeljnog ručka najveći broj korisnika svoje slobodno vrijeme koristi upravo za svajpanje i brzi ulov. Posebno zimi, kada se nikome ne izlazi na hladnoću, već je najugodnije ležati pod toplom dekicom i svajpati u potrazi za idealnim partnerom.

5. Svajpajte na Tinderu nakon 22.30 tokom radnog dana

Za one kojima nedjeljno svajpanje nije zanimljivo, najpopularniji muškarac Tindera ističe da je noćno svajpanje preko sedmice, prije odlaska u krevet, jednako adekvatno. Stefan-Pierre takođe tvrdi da je većini korisnika neugodno svajpati preko dana, da ne bi bili viđeni, pa najviše vremena na aplikaciji provode upravo u svom krevetu.

6. Sinkronizirajte svoj Tinder profil s onim na Facebooku

Sinkronizacija Facebook i Instagram profila s onim na Tinderu pomaže pri spajanju s osobama sličnih područja interesa. Facebookovi algoritmi omogućavaju Tinderu da otkrije što se korisnicima sviđa, koje stranice su posjećivali i lajkali te samim time pronalazi i osobe koje dijele nešto zajedničko.

7. Promijenite svoju lokaciju koristeći Tinder premium servis

Ako korisnici žele pronaći partnera izvan svoje geološke lokacije, u tome im može pomoći Tinder premium servis. On omogućava promjenu lokacije na bilo kojem dijelu svijeta, pa požele li korisnici potražiti svoju ljubav, primjerice, na plaži Kanarskog otočja, ova opcija će svakako biti od velike koristi.

8. Napišite šalu u opisu svog profila

Šale su, ako su, naravno, umjesne, uvijek dobar način za početak bilo koje vrste komunikacije. Stavljajući šalu u opis svog profila korisnici pokazuju da su vedri i zabavni te samim time pristupačni za razgovor i daljnju komunikaciju.

9. Nemojte odmah sve odati

Pobuditi interes, to je uvijek pravi faktor za osvajanje. Ako korisnici u svojim opisima odmah odaju sve detalje o svom privatnom životu, teško da će druga strana poželjeti saznati nešto više. Tajnovitost će natjerati potencijalnog partnera da poželi otkriti nešto više o korisniku čiju su fotku svajpali udesno.

10. Izbjegavajte grupnu fotografiju u prve tri slike

Veći napor - manje truda. Grupne fotografije zahtijevaju detaljno gledanje profila, a Stefan-Pierre ističe kako je bitno da korisnici vide pravo lice vlasnika profila odmah. Više koraka, poput ulaska u profil i gledanja fotografija, mogu dovesti do neželjenog svajpa. Korisnicima preporučuje da grupne fotografije stavljaju tek na kraj galerije.