Muškarci otkrili zašto im se sviđaju "punije" žene

Muškarci koji vole punije žene otkrili su na društvenim mrežama koji su njihovi razlozi.

Ispostavilo se da se ne radi samo o tjelesnoj privlačnosti, već su neki razlozi i malo dublji.

Portal "Brightside" skupio je razne komentare sa društvenih mreža kako bi otkrili razloge zbog kojih muškarci više vole punije žene. Na kraju su pronašli šest karakteristika oko kojih se većina složila.

Više uživaju u obrocima

"Hranjenje je jedan od životnih užitaka. To je jedna od najboljih stvari koje možeš raditi na sastanku i jedna od najboljih aktivnosti kada si u braku", napisao je jedan muškarac i dodao da su dijete možda ponekad neophodne, ali ne smiju postati smisao života.

Odlično se maze

Jedan od faktora u vezi je i maženje. Mnogi muškarci se vole stisnuti uz svoju ženu, a tu one punije imaju prednost.

"Volim punije žene iz istog razloga zbog kojeg volim i svoj veliki jastuk više od malog", napisao je jedan od komentatora, piše "Brightside", a prenosi "Radiosarajevo.ba".

Pozitivne su

Zahvaljujući njihovim zabavnim, dragim, ali i kompleksnim karakterima, muškarcima nikada nije dosadno uz puniju djevojku.

Njihova priroda pomaže tome da u vezi nema ustajalosti. To ih čini posebnima.

Vole njihove figure

Mnogim muškarcima punije žene su fizički privlačne. To je zato što njihova tijela imaju sve što su ikada htjeli u ženi.

Dobro se nose s problemima

Muškarci su primijetili dvije karakteristike punijih žena koje obožavaju. Prva stvar je to kako se nose s problemima jer su se u životu naučile nositi s neugodnim situacijama. To im je pomoglo i da izgrade samopouzdanje i vole se takve kakve jesu.

Brižne su

Uglavnom, punije žene su izvrsne u brizi o drugima. To je možda i zato jer često stavljaju druge ispred sebe. Uz to, ispada i da punije žene više vole biti u društvu svojih muškaraca. To znači da vam je zabava zagarantovana šta god radili po kući ili van nje.