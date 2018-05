Osam savjeta za poboljšanje muške plodnosti

U doba nezdrave prehrane i stresa, poteškoće s plodnošću nisu rijetkost.

Prema statistikama, tek nekolicina parova koji pokušavaju začeti ostvaruje cilj za dva do tri mjeseca, a 85 odsto tek u roku od jedne godine.

30 odsto teškoća sa začećem otpada na muške tegobe, kao što su količina i kvaliteta spermem, piše Alternativa za vas.

Prirodni tretmani u mnogim slučajevima mogu pomoći, ali trebate biti strpljivi jer za poboljšanje treba čekati nekoliko mjeseci.

Da biste si osigurali plodnost, morate voditi zdrav život, paziti na prehranu i izbjegavati vrućinu, toksine i oksidaciju.

Cinkom do bolje plodnosti

Ovaj mineral je potreban za zdravlje testisa te za brojnost, oblik i pokretljivost spermija.

Cink štiti DNK u reproduktivnim stanicama i sprečava njihovo oštećenje. U muškom tijelu, cink štiti spermu i povećava šanse za oplodnju.

Kad sperma uđe u ženski reproduktivni trakt, cink se brzo razgrađuje i omogućuje spermi da ubrza prema cilju – jajnoj stanici.

Pomaže spermi da zadrži enzime potrebne za proces oplodnje.

Neke od biljnih namirnica najbogatijih cinkom su špinat, bundevine sjemenke, tostirane pšenične klice, indijski oraščići, kakao i čokolada, kuhani grah i šampinjoni.

Povećajte unos esencijalnih masnih kiselina

Svaka se tjelesna stanica sastoji od 50 odsto masnoća i 50 odsto bjelančevina.

Zdravlje sperme ovisi o visokom unosu kvalitetnih esencijalnih masnih kiselina, koje osiguravaju staničnoj membrani tekućinu nužnu za oplodnju.

Biljne namirnice bogate esencijalnim masnim kiselinama omega 3, su ulja lana, konoplje, noćurka, pasjeg trna, boražine ili chia, lanene i konopljine sjemenke.

Možete se opskrbiti omegom 3 i iz gotovih kvalitetnih dodataka prehrani uz doze od 1 do 2 grama dnevno.

Iskoristite snagu antioksidanata

Uz omegu 3 korisno je uzimati i snažne antioksidanse koje štite stanice od oštećenja i prijevremenog starenja.

Od antioksidanata, izdvajamo: mekinje ruja (također poznat kao sumak ili sumah), klinčiće, akai bobice (sok, kapsule ili prah), kakao prah - ekološki uzgojen, pekan orah, crnu bazgu, divlje borovnice, brusnice, pistacije, češnjak (sirov), zeleni čaj, paradajz

Birajte udobno donje rublje

Nastojte izbjegavati zagrijavanje i stiskanje testisa. Prostrane gaće i hlače bolje su od uskih, a sjedenje raširenih nogu zdravije je od križanja nogu.

Istraživanja su pokazala da odjeća i položaji koji stišću ili pritišću testise škode živcima i privremeno ometaju krvotok.

To može dovesti ne samo do peckanja i neugode, nego i do smanjene plodnosti i erektilne disfunkcije.

Grijane sjedalice, duge vruće kupke i česti tretmani u sauni takođe su nepovoljni po zdravlje testisa i sperme. Kupajte se u umjereno toploj vodi.

Klonite se plastike

Plastika ima nepovoljan učinak na kvalitetu sperme.

Ovaj materijal uzrokuje hormonalnu neravnotežu, suzbija proizvodnju testosterona i posljedično smanjuje brojnost spermija.

Stoga ne pijte i ne jedite iz plastičnih čaša, šalica, tanjura i posuda i ne služite se plastičnim priborom za jelo.

Potrudite se da što manje upotrebljavati plastične predmete, a ako to ne možete izbjeći, nakon korištenja plastike operite ruke.

Čuvajte se toksina

Toksini iz okoliša imaju štetan učinak na brojne aspekte opšteg i reproduktivnog zdravlja.

Mnoge kemikalije koje nas okružuju remete hormonalnu ravnotežu.

Toksini uništavaju velike količine spermija otežavajući ili onemogućujući začeće, a kod žena povećavaju rizik od spontanih pobačaja.

Zato saznajte koje često korištene heemikalije sadrže toksine i smanjite izloženost njima.

Među njima su glavni "krivci" sredstva za čišćenje, boje, kozmetika, građevinski materijali i sredstva za dezinsekciju.

Udaljite električne uređaje

Da biste unaprijedili plodnost, i vi i vaša partnerica trebali biste izbjegavati sve oblike zračenja, bilo ono ionizirajuće ili ne.

Ako je moguće, uklonite iz spavaće sobe električne uređaje da se zaštite od zračenja dok spavate.

Ne držite mobitel u džepu, jer su stanice sperme vrlo osjetljive na bilo kakvo zračenje.

Ako morate raditi s prenosim računarom, položite ga na stol ili drugu umjetnu podlogu, a što rjeđe ga držite na krilu.

Unaprijedite prehranu i životni stil

Izbacite cigarete i alkohol, smanjite unos kofeina, šećera i zasićenih masnoća. Utemeljite prehranu na svježoj, neprerađenoj i organski uzgojenoj hrani.

Izbjegavajte GMO proizvode. Živite aktivno i krećite se što više. Ako vam posao zahtijeva sjedenje, što češće ustajte i protežite noge.

Bavite se sportom i provodite tehnike opuštanja kao što su joga ili autogeni trening.

Ovi postupci djelovat će povoljno na reproduktivno zdravlje kod oba spola.