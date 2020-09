Ovako je par dvonedjeljnu bebu odvikao od pelena

Mama Montana Lower i tata Tom Lindwood podijelili su video u kojem objašnjavaju kako su koristeći "eliminacijsku komunikaciju" uspjeli u tome da njihova kćerka od dvije sedmice starosti više ne treba pelene.

I ne samo to, malena s devet mjeseci već zna kako koristiti tutu!

Ovaj australski par kaže da eliminacijska komunikacija uključuje čitanje bebinih signala da treba na WC čime se preskače potreba za pelenama i ohrabruje naučeno ponašanje.

Tata Tom tvrdi kako roditelji, jednako kao što počinju prepoznavati znakove da je beba gladna, istom tehnikom mogu naučiti prepoznavati kad mora piškiti ili kakati, a Montana je na videu objavljenom na Youtubeu ispričala kako joj se "ideja prvo činila ludom", no da zbog nje nisu morali kupiti pelene otkako je mala Blue navršila dvije sedmice.

Navodno su u jednom danu, kad se Tom posvetio tome da malu stavi na wc šolju svaki put kad mu se činilo da joj je sila, Blue naučili i da koristi istu.

Od tada, kažu, mala ih samo pogleda kad treba i oni je stave na tutu.

"Bebe su rođene apsolutno bez prethodnog znanja kako odnosno gdje se obavlja nužda pa ako ih ne naučimo da se to radi u pelenu, ne moramo ih kasnije ni odvikavati od pelene" kaže Montana, a oboje svim roditeljima preporučaju metodu eliminacijske komunikacije. "Ima smisla u tome da se dijete odmah nauči kako ići na WC".

Kako su pelene ne samo "novi luksuz nego i neekološke" i drugim su roditeljima preporučili da naprave isto, odvoje jedan dan koliko je i Blue trebalo da nauči ići prvo u posudicu nakon čega su samo trebali čitati znakove.

"Pogledala bi nas kao da kaže: Idem sada na WC, odvedi me do WC-a. Što je bilo stvarno slatko jer je imala dvije sedmice kad se to dogodilo, bilo je nevjerojatno."

