Ove stvari djevojke ne podnose na muškarcima

Žene bi bile najsrećnije kada bi one bile stilisti svojim jačim polovinama. Neki od njih to dozvoljavaju, a neki baš žele da pokažu svoj "dobar" ukus. Zato takvim muškarcima sa stavom devojke daju "šut kartu", zbog svojih modnih detalja.

Možda to jesu sitnice, ali ako na dejtu želite da je impresionirate, evo šta nikako ne smijete imati.

Potkošulje muškarcima su veoma bitna stvar, posebno u hladnim danima. Ali ima onih i koji to nose i kada nije baš niska temperatura.

Probajte da ih izbjegavate ispod majica koje se provide, pogotovo ako je majica sa kratkim rukavima. Ako želite da nosite potkošulju ispod košulje ili tankog džempera, onda nikako ne smijete nositi potkošulje bez rukava, već obucite usku jednobojnu majicu sa kratkim rukavima. Iz jednog prostog razloga - bijele potkošulje djevojkama ostavljate utisak dedice sa mnoštvom zdravstvenih problema i jednom nogom u grobu.

Skoro svaka djevojka koja se oglasila na ovu temu, grozi se od košulja sa kratkim rukavima. I dan - danas se ne poznaje razlog njihove mržnje upućen ovoj modnoj stvarčici, ali kako biste izbegli svađu zamijenite te široke košulje nekom majicom sa kratkim/dugima rukavima. Divno ih je kombinovati sa prslukom preko.

Bacajte sve bijele gaće

One, djevojke asociraju na brigu mame i bake prema svojim sinovima. Totalno je neseksi. Mačo muškarci, samo razmislite kako biste vi reagovali da vidite svoju partnerku u "bubrežnjačama"..

Muške bijele bokserice

Razumemo da volite da sve stvari držite jednom mestu, a ne po džepovima, ali pederuše su jedno veliko NE! Pa čak i da gubite stvari po džepovima ili držite pare u njima, svakako je više seksi nego pederuša oko struka.

Neuredni nokti

I posljednja stvar koja je na listi portala muskimagazin.com jesu neuredni nokti.

To devojke ne opraštaju! Ako imate problema sa grickanjem noktiju, to je i razumljivo. Ali ako su vam neuredni nokti ili imate crno ispod njih, to je stvar koja žene potpuno odbija. Kao što i muškarci kod partnerki gledaju nokte, tako je i njima nega ruku vrlo važna.